美國總統大選｜極右翼Telegram貼文預示選舉日及之後或有暴力騷亂

美國右翼團體通過即時通信平台Telegram組織真實世界行動，敦促追隨者關注選舉民調並捍衛自己的權利，這預示着星期二（11月5日）美國總統選舉日過後可能有暴力騷亂。



《紐約時報》報導，支援美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一些團體最近發佈資訊組織民調觀察員，為挑戰民主黨地區的選票爭議做好準備。

一些人發佈持械男性的照片，招募人員一起捍衛他們的權利；另有一些人散播各種陰謀論，例如特朗普若沒有在投票日獲勝，那就是司法不公，需要群起反抗。

俄亥俄州極右翼組織「驕傲男孩」貼文寫道：「這一天快來了，我們不能再做騎牆派」。

「要麼與防抗軍站在一起，要麼下跪並心甘情願地接受獨裁者和壓迫。」

2021年1月6日美國國會大廈遭特朗普的支持者暴力衝擊，「驕傲男孩」在那場震驚全球的致命騷亂事件中扮演關鍵角色。

這些資訊全部發佈在Telegram。

Telegram是一個擁有近10億用戶的輕度監管社媒平台。極端分子傾向於將數碼協同轉化為真實世界行動。而相較於其他社交應用，Telegram是極端分子更常使用的組織工具。

《紐約時報》對將近50個Telegram頻道的100多萬條資訊進行了分析，發現這是一個龐大而且相互關聯的運動，旨在質疑美國總統選舉的可信度，干擾投票過程並可能對選舉結果提出異議。這些頻道擁有50萬名成員。

《紐約時報》審查的幾乎每個頻道都是在2020年總統選舉後創建的，這突顯了選舉否定主義運動的增長和日益複雜化。

工作人員在國會山莊外架起圍欄。（Stephanie Keith／路透社）

《紐約時報》查看了來自十幾個州的「選舉誠信」組織發佈的資訊，包括賓夕法尼亞、佐治亞、威斯康星、北卡羅來納和密歇根等選情激烈的搖擺州。這些帖子充斥大量虛假資訊和陰謀論，還有暴力圖像。

分析發現，其中4000多條帖子進一步鼓勵成員採取行動，參加地方選舉會議、參加抗議集會和捐款。

《紐約時報》查看的其他右翼團體帖子鼓勵追隨者做好應對暴力的準備。這些行動號召將其他主要社媒網站上常見的右翼語言延伸到現實世界。

紐約警察局前情報分析員肯尼利說，不應把在Telegram分享的觀點視為只是少數人的冥思，而應該把它視為對選舉日以及選舉日之後可能發生事件的一個警告訊號。

現在監測Telegram的「戰略對話」研究所任職的肯尼利說：「Telegram往往是組織民眾參與線下活動的一個核心平台。」

她記得2022年到蒙大拿州出席選舉懷疑論者會議時，一些與會者互相指導如何使用Telegram。

肯尼利說，在更極端的運動中，Telegram在激進化和招募人員方面是一種極具戰略性的工具。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

