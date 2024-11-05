美國大選｜華裔大媽狂數賀錦麗　為何華裔移民擁抱特朗普？｜有片

美國總統大選將於香港時間11月5日下午舉行。多項民調顯示副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持度不相伯仲。為求脫穎而出，兩人都積極爭取少數族裔選民的支持。素來予人「政治上較為冷感」的華裔選民，今次卻有不少人高調開腔支持特朗普，似乎反映相對保守的華裔人士對民主黨的進步政策懷有戒心。



近日有一段自稱第一代華人移民的大媽力撐特朗普的影片惹起熱議：

美國的華人移民一向予人低調和務實的形象，過往較少在政治議題上發聲。今屆美國大選，這些華裔選民卻一反常態，勇於表達自己的想法。

近日在社交媒體就出現一條影片, 一名華裔女選民以口音超重英文 , 痛斥賀錦麗無資格做美國總統, 「愚蠢」(stupid)，又力撐特朗普, 「特朗普我們愛你, 永遠愛你。鬥爭! 鬥爭!」引來不少人的關注。

華人移民大多聚居在民主黨的傳統票倉，光是加州及紐約州內的中國移民就佔總移民人數的51%。

賀錦麗十分重視華裔的票源，11月2日投書當地的華文媒體《世界日報》向華裔拉票，文中她特別提到自己擁有中文名字，並細訴自己從事公職，與華裔選民有密切關係，更藉機讚揚華裔在歷史上對美國作出的貢獻。

華裔選民將「零元購」問題歸咎賀錦麗

不過似乎有不少華裔選民對民主黨的左翼進步政策有所保留，當中最為人垢病是「零元購」（Zero-dollar shopping）問題。

全國店鋪盜竊最嚴重的城市，排頭兩位的都是位於民主黨管治的紐約和洛杉磯，兩個城市在2019至2023年間，盜竊個案增長超過六成。

當地華人一般歸咎2014年通過的第「47號提案」（Proposition 47），將2010年訂立的一條法例正式生效（codified），該法例讓盜竊牽涉金額低於950美元（約7400港元）視為輕罪，無嚴重犯罪紀錄者無需入獄，以解決監獄人滿為患的問題。遺憾的事，較寬鬆的執法令盜竊更猖獗，令更關注人身安全的華人認為民主黨打擊犯罪不力。

其實該法例2010年立法時是由共和黨籍州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）簽署，2014年舉行公投時，賀錦麗是時任加州檢察長，不少華人都將零元購罪案「怪罪」賀錦麗。

2024年11月2日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡州出席競選集會。（Reuters）

民主黨大麻及租客政策惹怒華裔選民

大麻雖然有藥用醫療價值，但開放民眾休閒使用，就未必是每個華人都能接受，特別是家中有小朋友，或者不喜歡到處都聞到大麻氣味的人，對大麻合法化都特別反感。

除此之外，一些民主黨執政的州份對租客保戶較大，若業主想請走欠租租客，隨時要花上數以年計的時間。例如在加州，業主必需要提前三天前通知租客收樓，但業主下「逐客令」之前，仍需經過漫長的的法律程序，部份城市更需要業主提出驅逐的「正當理由」，否則「霸王租客」都可以繼續居住。

2024年10月22日，一個自稱「華裔美國人支持特朗普」（Chinese Americans For Trump）的組織舉行了一場汽車巡遊，有近100 輛汽車駛過明尼蘇達州雙子城（Twin Cities）地區的公路，圖為一群華裔人士身穿支持特朗普（Donald Trump）競逐2024總統大選的T恤。（X@AlphaNewsMN）

由於民主黨的部份政策不得華人選民民心，導致他們轉為支持常常把「美國優先」和「讓美國再次偉大」掛在嘴邊的特朗普。