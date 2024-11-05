美國總統大選｜郵寄選票統計須時　正式結果或選舉日數天後出爐

美國大選11月5日舉行，由共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）爭逐總統寶座。美媒4日分析稱，由於郵寄選票數量增加、各州點票制度不一，官方或需要以更長的時間來處理相關選票，所以正式大選結果或要到選後數天才能出爐。



美國全國公共廣播電台（NPR）4日報道， 大多數州為選民提供某種形式的提前投票和郵寄投票。據佛羅里達大學選舉實驗室的數據，目前已有超過8,000萬人提前投票。

圖為2024年10月29日，郵寄選票在美國加州洛杉磯縣選票處理中心準備被處理。（Reuters）

由於每個州對於點算郵寄選票的時間表有不同的規定，因此許多選舉官員要到選舉日甚至當晚投票結束後才能開始處理這些選票。再加上，當投票量很大時，郵寄選票通常比現場投票需要更多的時間和資源來處理。

報道稱，全國有14個州在選舉日投票結束前不允許處理提前及郵寄投票；23個州要求在選舉日投票結束前開始處理；只有12個州允許在選舉日投票之前開始點票。