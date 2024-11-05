美國總統選舉｜前首富和現首富下場對壘！　美國新老勢力的搏殺

距離美國大選結果出爐進入24小時倒計時了！特朗普（Donald Trump, 又譯川普）和賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）的對決，民調和各項數據依然焦灼，但也終於快等到最後揭曉的時刻。四年一度的美國大選誠然是全世界關注的焦點，但更息息相關而又真正意義上最在意選舉結果的，其實是一幫資本大佬。美國總統大選早已不僅僅是政治候選人的角逐，更是一場「金錢政治」的巔峰演繹。



每一場大選的背後，都是超級富豪們精密的「政治投資」。他們通過鉅額捐贈和公開站隊，希望心儀候選人勝選，以期未來的政策版圖能夠按照自己的利益訴求展開——比爾蓋茨（Bill Gates）公開宣佈豪擲5000萬美元支持民主黨候選人賀錦麗，金融大鱷索羅斯（George Soros）等紛紛站隊民主黨；而另一邊，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）力挺特朗普，致力為他拉票，宣佈每天將送出100萬美元給參與「支持憲法」連署的搖擺州民眾。

美國選舉早就美國兩派資本爭奪美國國家控制權的對決。截止目前，賀錦麗背後站着至少80位億萬富豪，在這些富豪名單中前五位都是猶太財團。特朗普背後站着50位億萬富豪，主要是昂撒財團。賀錦麗籌集到的競選資金是特朗普的2倍。

特朗普（紅）和賀錦麗（藍）的籌款比較：

特朗普不受財團待見是有其根本原因的。眾所周知特朗普在他第一任期中，「美國利益至上」的收縮政策嚴重破壞了美國的盟國體系和美國在世界上的信譽。特朗普如果再次當選，一定會繼續他在第一任期時的收縮政策，這一政策會加速美國世界霸權的敗落，是美國在世界霸權上的既得利益資本財團無法容忍的，比如掌控美國金融的猶太財團。

而且，特朗普當選會威脅到美國主流財團在美國的統治地位。用美國民主黨的話說，特朗普一旦當選就會成為一個獨裁者，這是對美國民主的最大威脅。這句話翻譯成資本財團的話說，就是特朗普當選就會剝奪美國政府背後的資本財團的實際統治地位。

特朗普與美國歷任總統，或者直白說資本財團利益代表，不同的是他本身就是一個資本家，他不會聽命於任何一個財團，他只會把美國打造成他自己的帝國大廈。事實上他的第一個任期就是這麼做的。如果說美國的資本財團在他的第一任期只是為了嘗試非建制派的治理策略，那麼如今美國的主流資本財團是無法容忍特朗普式的非建制派治理策略重來的。所以，從競選資金就能看到，美國的資本財團不支持特朗普。特朗普沒有辦法代表他們的利益。

與特朗普相比，賀錦麗唯一的優勢就是她就是一個傀儡，一個任人擺佈的傀儡。有了這一條就足夠了，這正是美國政府背後的資本財團所需要的。選擇賀錦麗則是選擇服務者。

2024年11月2日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在北卡州出席競選集會。（Reuters）

但，這裏的另類就是馬斯克。馬斯克開啟百億補貼大撒幣，鐵了心的支持特朗普。他真的恨「死」了民主黨——民主黨動了人家的蛋糕，還扼殺了他的夢想！

最關鍵的轉變在2021年。當時拜登全力實施他的新能源計劃，加大力度在美國推廣電動汽車，甚至召開了新能源汽車峰會福特、通用都去了，但偏偏沒有去特斯拉。幾個月後，拜登稱讚通用汽車CEO，說其讓整個汽車行業電氣化了。但在當時，特斯拉在美國交付了超過11.5萬輛電動汽車，而通用汽車僅生產了26輛。不僅如此，拜登政府的新能源補貼，還把馬斯克踢了出去。

為什麼民主黨就那麼不待見馬斯克？因為那些老牌汽車僱傭了數以千計的全美汽車工人聯合會（UAW）成員。而UAW是民主黨的忠實盟友。美國汽車產業鏈上有近500萬人口 ，為了幾百萬選票 ，民主黨一定會這麼做。

圖為2024年10月27日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國前總統特朗普（Donald Trump）在紐約市舉行的集會。（Reuters）

但這僅僅是馬斯克和民主黨結怨的開始，馬斯克最忍受不了的是民主黨扼殺了他星際航行的夢想——扼殺了SpaceX。SpaceX最近就遭到，美國聯邦航空管理局（FAA）提出60多萬美元的罰款，此前，司法部亦起訴SpaceX，稱後者故意不僱用那些正在美國申請庇護的外國人。不過，馬斯克就認為根據美國法律，僱用任何非美國永久居民的人都將違反國際武器販運規則。

這兩年，馬斯克在不少場合說過：「我做出的貢獻遠遠比波音多，但是NASA旗下掙錢的業務全部都給了波音，他們拿的政府採購項目是我的3倍以上！現在拜登還在讓NASA削減我的訂單」。

馬斯克將賭注壓在了那個同樣不尋常規的政客特朗普身上，當然這並不是馬斯克一個人的行動。

美國的科技資本和加密貨幣行業已經開始以龐大的資金深度介入政壇。2023年，加密貨幣行業一共支持了35名參議員候選人，其中有33人成功當選，且絕大多數都是反對拜登政府強監管政策的共和黨人。

而作為共和黨的候選人，特朗普也多次在公開場合表達對加密貨幣的支持，並成為首位接受加密貨幣捐款的主要政黨總統候選人。7月25日，在田納西州納什維爾舉辦的2024比特幣大會上，特朗普公開承諾，如果再次當選，將減少對加密貨幣的監管，將美國打造成全球加密貨幣之都。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

所以，我們現在看到紅藍雙方的對決。在藍色民主黨這邊是老派的利益集團：軍工複合體、金融財團、大美利堅「Old Money」 ；而在紅色方共和黨這邊是：新興科技集團，矽谷的科技大佬。還見證了有比爾蓋茨和馬斯卡，前首富和現首富的下場對壘！

這就是美國新老勢力之間的生死搏殺。是兩種理念的對抗，兩邊要重新瓜分利益矛盾已經不可調和了。這也說明，美國選舉結果從來不是美國人民手中的選票而是美國資本財團的意志。

結果，大概就在24小時後水落石出。