美國大選｜法拉奇稱特朗普倘敗選應接受結果　籲賀錦麗特赦其控罪

英國會議員法拉奇（Nigel Farage）11月4日呼籲共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）倘落敗就應接受選舉結果，並建議民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）若當選應特赦他目前面臨的控罪，以消除任何潛在選後暴力事件發生。



英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）4日報道，作為右翼民粹主義代表人物之一的法拉吉，私下與特朗普交情甚深。法拉吉3日應邀到佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）作客，其後與特朗普一同出席在賓夕法尼亞州和密歇根州的競選活動。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

法拉奇3日於西棕櫚灘受訪時表示：「如果（美國大選）情況明確，那麼也許（特朗普）是時候去打高爾夫球。 」他解釋，如果特朗普敗選，他應該為了美國民主而接受結果，而不是像2020年般以選舉舞弊為由不接受結果。

2024年11月4日，英國會議員法拉奇（Nigel Farage）在賓夕法尼亞州出席美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選集會。（X@Nigel_Farage）

他強調，自已並不接受2020年大選被竊論，並重申如果選情明確，那共和黨人就必須接受最終結果。不過法拉奇補充：「這些都是假設，我仍然認為他（特朗普）會贏。」