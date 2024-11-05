美國總統大選｜競選最後一天　特朗普遲1小時上台觀眾席還有空位

美國共和黨總統候選人特朗普在競選倒數一週，每次演說都花不少時間吹噓自己的造勢大會如何盛況空前，稱群眾情緒高漲，把體育館擠爆。



但《紐約時報》指現年78歲、第三次競選總統的特朗普，近日聲音沙啞，說話含糊不清，相較於他前兩次的競選，特朗普的精力似乎已不同於往日，他的支持者的反應似乎不復熱情。

星期一（11月4日）為選舉日前夕，特朗普第一站到北卡羅來納州羅利市（Raleigh）的多頓體育館拉票，但他比預定時間遲了一小時才上台。他上台時，在他身後的觀眾席還有幾十個空位。

體育館內有數千名特朗普的支持者，但觀眾席後面好幾排都沒有人坐，體育館外也沒有人排隊。

特朗普常炫耀競選集會爆滿 與事實不符

進入競選最後一週，特朗普常炫耀他的競選集會總是爆滿，問題是根本沒有爆滿。但他還是堅稱有數以千計的人在體育館外排隊等候進場。情況往往並非如此。

特朗普經常把觀眾人數作為支持率的指標，尤其是當他回憶起自己在2016年總統選舉擊敗前國務卿希拉莉。

特朗普今年的對手是民主黨籍副總統哈里斯，他試圖以競選集會人數來證明自己當選幾乎已是板上釘釘，結果他的競選集會上的許多空位反而更引入注意。

2015年特朗普在媒體聚光燈下，從紐約特朗普大廈的金色自動扶梯下來，開啟他的政治生涯。九年過去，他的演說從滔滔不絕逐漸變得愈來愈冗長和天馬行空，吸引觀眾的能力似乎也減弱了。

根據佛羅里達大學選舉實驗室的統計，8000多萬美國選民已經提前投票，特朗普和哈里斯都對選舉結果表示樂觀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

