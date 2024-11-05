美國大選｜民主黨票倉底特律現分裂　最後時刻特朗普卻自斷優勢？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】底特律是美國汽車工業的發源地，過去曾經歷過一段美好時光，它也是密歇根州（Michigan）人口最多的城市，而密歇根州也是今屆七大搖擺州之一。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨總統候選人（Donald Trump，又譯川普）曾多次在這裏進行競選活動。



底特律本來有「汽車之城」（Motor City）之稱，全美三大汽車公司——福特（Ford）、佳士拿（Chrysler）和通用汽車（General Motors）的總部均設於當地，惟這座城市卻淪落為「廢墟之都」，更在多年前成為美國申請破產的最大城市。

在選舉的最後階段，賀錦麗４日來到密西根州造勢，這裏長期以來一直是民主黨的大本營；她先到底特律一座歷史悠久的非裔教堂演講，隨後又向阿拉伯裔美國人拉票。她需要 15 張選舉人票才能擊敗對手。

在 2016 年的競選中，希拉里（Hillary Clinton）在該州僅以 10,700 票之差輸給了特朗普，儘管選前民調一直顯示民主黨候選人處於領先地位。

今年的民調顯示，兩位候選人的競爭十分激烈。四年前，當地多達95%選民支持拜登，但隨着民眾對拜登政府處理以巴和以黎巴戰爭的方式感到憤怒，賀錦麗有可能面臨失去阿拉伯裔選票的風險。

11月3日，民主黨總統候選人賀錦麗在美國密西根州底特律的 Kuzzo's Chicken & Waffles 餐廳擺姿勢。(Reuters)

因此，特朗普試圖吸引當地的黑人男性選民，以及汽車產業工人以及企業家，過去幾個月已多次前往密歇根州。

美國總統大選｜工會成重要爭取對象？

底特律非裔及穆斯林社群人數不少，密西根州整體的關鍵選民則是藍領白人，汽車製造業是密西根州重要經濟支柱，工會更是兩黨極力爭取支持的主要對象。

目前，賀錦麗獲得聯合汽車工會（United Auto Workers）支持，此前工會曾撐拜登，而拜登去年也成為首位參與工會罷工的現任總統。當時他戴上聯合汽車工會的鴨舌帽，拿着大聲公向現場罷工人士說，他們的收入「理應比現在更多」。

美國大選：特朗普＋賀錦麗（Reuters）

特朗普則鎖定擁有130萬會員的國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters），該工會主席歐布萊恩（Sean O'Brien）曾於7月的共和黨全國代表大會上「歷史性」現身。

賀錦麗9月與國際卡車司機工會代表會面，但工會兩天後宣布，這次誰都不支持，這是1996年以來該工會首次不支持任何一位總統候選人。

美國總統大選｜特朗普衰口多 或影響選情

最新選情方面，由於兩位候選人至今的選情依然膠著，不少底特律人感到相當焦慮，「今年每個人都必須出來投票」。有支持賀錦麗的選民坦言，無法想像川普「再以仇恨治國4年」。

上月，特朗普在底特律競選時卻「倒自己米」，竟然出言侮辱底特律。他在底特律經濟俱樂部發表演說時警告說，「如果賀錦麗是你們的總統，我們整個國家最終都會像底特律一樣」。

這番言論引起了當地民主黨官員的批評，他們指出此一曾經因城市衰敗和破產而臭名昭著的城市，近年透過穩定財政、改善服務和振興街區等措施，已經扭轉了經濟困局。

密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）更在社交媒體X上嚴厲批評特朗普，她寫道：「這個傢伙說我們很醜，然後約我們出去」。