美國總統大選｜政治持續對立　研究：近7成美國人受選情加劇焦慮

美國政治鬥爭激烈讓許多民眾感到疲憊和焦慮。美國心理學協會指出，本屆大選期間發生了暗殺未遂、候選人臨時撤換、候選人面對法律訴訟等情況，進一步加劇人們面對的政治壓力。



美國心理學協會10月展開的調查顯示，69%的美國成年人表示總統選舉是他們的主要壓力來源，這個比率都高於前兩屆，2020年是68%，2016年是52%。

協會在官網上發布調查結果，指美國人普遍擔心選舉結果可能引發政治暴力。由於政治對立嚴重，一些民眾甚至坦承這導致他們與伴侶、家人和朋友之間的關係變得緊張。

隨着投票日逼近，美國網絡上出現了許多關於如何管理與選舉相關壓力的建議，包括深呼吸和避免睡前使用社交媒體等。

55歲的史蒂文斯（Cheryl Stevens）為了舒減壓力，報名參加了瑜伽和冥想課。這個維珍尼亞州的選民告訴法媒，她對共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）可能再次入主白宮感到心慌。「這讓我感覺無助。如果歷史重演，那該怎麼辦？」

她對民主黨總統候選人賀錦麗（ Kamala Harris，又譯哈里斯）可能敗陣感到焦慮，導致她處於過度警覺的狀態，有時晚上只睡4小時就醒。

2024年11月2日，美國紐約，圖為賀錦麗在綜藝節目SNL中作為嘉賓和主持人Maya Rudolph互動。（Reuters）

特朗普支持者普遍相信大選充斥着舞弊與操弄

特朗普11月2日到傳統上視為「藍州」的維珍尼亞造勢，宣稱他這次會贏得當地。其實自2004年以來，共和黨總統候選人從未在這裏勝出。分析認為，特朗普這番放話是在為選後鋪墊，以便他如果最終敗選，可以指稱選舉舞弊並挑戰選舉結果。

而特朗普的支持者普遍相信這名前總統的話，認為大選依舊充斥着舞弊與操弄。農民喬伊（Joe Upcavage）開車4小時到來給特朗普捧場。他接受法媒採訪時說：「我們無論在社交媒體上說甚麼，都會被指為假消息。我的家鄉賓夕法尼亞州萊維頓市（Levittown）就發生了大規模的欺詐，那裏每個人都覺得壓力很大，因為真的是一團糟，完全是一場災難。」

美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的心理醫生阿爾伯斯（Susan Albers）告訴美國廣播公司（ABC）：「每個人的承受度不同。這可能導致凡事都往壞處想的負面情緒，進而導致最糟糕的後果。」

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州雷丁（Reading）出席造勢集會。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

