美國總統大選｜泰國網紅小河馬預測邊個贏？
撰文：聯合早報
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美國大選今日展開投票，特朗普（Donald Trump, 又譯川普）還是賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）可入主白宮？
泰國動物界「小明星」侏儒河馬「彈跳豬」預測美國前總統特朗普將重回白宮。
法新社報道，泰國春武里府野生動物園在網上發布的視頻顯示，動物園給這隻四個月大的雌性小河馬送上兩個分別刻了「特朗普」和「賀錦麗」姓氏的水果，結果「彈跳豬」（Moo Deng）的選了「特朗普」。↓睇片↓
「彈跳豬」今年7月首次公開亮相，迅速成為社媒平台的寵兒，動物園順勢推出「彈跳豬」的各種周邊產品，吸引不少遊客搶購。
據悉，「彈跳豬」在美國也很受歡迎，喜劇演員楊伯文（Bowen Yang）還在《周六夜現場》（Saturday Night Live）的喜劇小品中飾演它。
美國《今夜秀》（The Tonight Show）舉辦的一項非官方總統選舉民調，「彈跳豬」更擊敗了特朗普和賀錦麗，獲得93%的選票。
周二（11月5日）為美國總統選舉日，多項民調顯示特朗普和賀錦麗的支持率不相上下，競爭非常激烈。
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