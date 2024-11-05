美國總統大選｜黑人西班牙裔選民支持度創新高　特朗普有何吸引？

美國大選11月5日正式開始，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在最新民調中仍難分高下。美媒10月24日公布的民調中顯示，特朗普罕獲1964年以來歷屆共和黨候選人中最高的黑人與拉丁裔選民支持。對此，報道提出造成上述情況的3個可能原因。



美國《紐約時報》24日報道，特朗普自2016年首次競選總統，曾多次發表涉歧視黑人及拉丁裔民眾的言論。

《紐約時報》針對黑人與拉丁裔選民的民調顯示，特朗普僅分別獲15%及37%的支持度，大幅落後於賀錦麗所獲的78%及56%支持率。然而，他在黑人和拉丁裔選民中的支持率已不輸近現代美國史上任何一位共和黨總統候選人。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

少數族裔不介意「狗哨政治」

「狗哨政治」是指，政客在演講時，在看似面向大眾的訊息中加入針對特殊人群的隱性訊息。自由派就常批評特朗普，以此暗地傳達歧視訊息。《紐約時報》分析，少數族裔實際上對此並不反感。

特朗普的民粹主義宣講，事實上能引起一部份黑人和拉丁裔選民的共鳴。報道提到，有超過40%的黑人及拉丁裔選民表示，他們支持在美墨邊境建牆及支持驅逐無證移民等政策。

特朗普的言論有時有被認為是對少數族裔的冒犯，但部份少數族裔卻未有把他的話當真，甚至有人會覺得其冒犯性言論「很有趣」。

2024年10月15日，美國佐治亞州（Georgia）開始提早投票。圖為選舉工作人員在當地城市瑪麗埃塔（Marietta）的一個投票站工作。（Reuters）

問題是經濟

報道稱，只有20%的拉丁裔選民和26%的黑人選民認為目前的經濟狀況良好或非常好，而這兩個群體中都有超過一半的人表示，由於成本原因他們在過去一年中經常須削減食物上的開支。

因此，身為知名富翁商人的特朗普在這方面，能夠吸引到少數族裔支持。民調顯示，大部份把經濟視為最重要議題的拉丁裔及黑人選民仍然支持賀錦麗，但這些群體對特朗普支持度與對賀錦麗支持度之間的差距已顯著減少。

新罕布什爾州（New Hampshire）小村莊迪克斯維爾山口（Dixville Notch）在當地時間午夜零時（香港時間11月5日下午1時）開始投票，搶先全國。（Reuters）

選民「感覺」成決定因素？

報道稱，很多人包括少數族裔選民，感覺投票給民主黨並不會帶來多大改變。美國過去16年中有12年是民主黨執政，起初人們有很大的期望，尤其是少數族裔選民。

隨着不少年輕世代初涉政治，他們對「前特朗普」的美國政壇印象不深，因此傾向視特朗普為「常態」，而非認為他是一個無視美國民主規範的威脅。

2024年11月2日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在北卡羅來納州舉行的競選集會上做出指向前方的動作。（Reuters）

報道分析，少數族裔選民們對現狀不滿及未來無望，再加上他們自1960年代對民主黨的忠誠消減，造成不少拉丁裔及黑人選民棄投賀錦麗，甚至部份轉而支持特朗普。