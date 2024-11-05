美國大選｜網紅Joe Rogan宣布支持特朗普　稱自已被Elon Musk說服

美國總統大選11月5日迎來投票日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）支持度仍然不分伯仲。世界最熱門的Podcast主持人之一喬羅根（Joe Rogan）4日表態支持特朗普，並指億萬富翁馬斯克（Elon Musk）提出支持他的理據很有說服力。



這張路透社的照片攝於2022年2月7日，圖中是羅根（Joe Rogan）在音樂串流平台Spotify中的個人資料，背景則是Spotify的標誌。（Reuters）

路透社4日報道，羅根當日宣傳其Podcast《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）最新訪問美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的一集節目時，同時宣布支持特朗普。

羅根在在社交媒體X寫道：「 我認為他（馬斯克）為了為何應支持特朗普一事，提出了最有說服力的觀點，我同意他的話。」

報道稱，特朗普於《喬羅根體驗》10月25日上傳的一集中，接受羅根採訪大約3小時，兩人討論了一系列話題，並在YouTube上獲得超過4500萬觀看次數。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

羅根是一位前綜合武術評論員、喜劇演員和遊戲節目主持人。音樂串流平台Spotify於3月表示，《喬羅根體驗》擁有1,450萬粉絲，幾乎是該平台第二受歡迎節目的3倍。羅根在社交媒體Instagram上則擁有超過1900萬追蹤者，在YouTube上則擁有超過1800萬訂閱人數。

羅根在新冠疫情期間，曾因向聽眾稱年輕、健康的美國人不需要接種新冠疫苗而受到白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）的批評。