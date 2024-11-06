美國總統大選2024｜若沒勝選會怎樣？特朗普支持者：將流血、內戰

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨／選舉】美國大選11月5日正式登場，有特朗普（Donald Trump，又譯川普）和賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持者分別被問到能否接受其候選人敗選，有特朗普支持者稱「可能出現流血事件」、「會發生內戰」。



Axios於4日報道，特朗普競選團隊在收尾工作階段的內部郵件中，用上「如果我們獲勝」、「無論選舉結果如何」、以及「上帝保佑」等字眼，表明競選結果可能對特朗普不利，與對外界顯得對擊敗賀錦麗自信滿滿的口氣完全相反。

海湖莊園：圖為2022年8月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）佛羅里達州私人別墅海湖莊園的外觀。（Reuters）

特朗普的「MAGA」（Make America Great Again，意指讓美國再次偉大）支持者聚集在他的海湖莊園（Mar-a-Lago）周圍，他們希望與特朗普一起見證勝選時刻。

據鳳凰衛視報道，被問到若是敗選時，有支持者表示：「我不知道，但你知道嗎？那肯定是一場血戰，會有很多騷亂。我們不希望那樣，共和黨人不希望那樣，我們想公平地勝出。」

據歐洲新聞台（Euronews）報道，也有特朗普支持者指 「我想到時將有內戰。我們的國家已經夠分裂了，但只會變得更加分裂。如果與外國發生戰爭怎麼辦？美國要依靠她（賀錦麗）來擔任總司令嗎？」

賀錦麗支持者被問到同樣問題時，有人稱特朗普勝選「會是民主的終結」，也有人展現出失落的神情：「我們又能做什麼呢？」