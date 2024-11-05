美國總統大選︱華盛頓嚴陣以待　美國人備好「內戰」了嗎？

2024年美國大選進入最後時刻，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）和共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump, 又譯川普）在美國大選關鍵「搖擺州」的支持率總體來說不相上下。《每日郵報》聲稱，美國人已經做好了「內亂」的準備。



據美聯社報道，當地時間11月4日，美國國民警衛隊官員稱，已有超20個州表示，如有需要，願意向華盛頓派遣國民警衛隊。

華盛頓尚未正式要求派遣警衛隊，但政府官員已經為可能再次發生的針對國會大廈的暴力事件做好準備。

據報道，當地時間11月4日，美國國民警衛隊未來行動負責人勞倫索（Jean Paul Laurenceau）稱，已有超20個州表示，如果在總統選舉後幾周內以及臨近新總統就職典禮時有需要，願意向華盛頓派遣國民警衛隊。

美國大選：2024年11月4日，美國華盛頓，美國總統大選前一天，美國特勤局一名成員關閉白宮附近一扇安全門。（Reuters）

他表示，目前還不清楚今年需要多少國民警衛隊人員，這將取決於華盛頓的需求。但國民警衛隊和各州都為援助請求做好了準備。

其他官員表示，這還將取決於對華盛頓潛在威脅和權力過渡的評估報告。

2024年7月13日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在美國賓州遭遇槍擊後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

《每日郵報》報道顯示，當地時間11月4日，隨着白宮、美國副總統賀錦麗在華盛頓的官邸和首都其它重要建築的周圍豎起安全圍欄，華盛頓的企業都用木板把窗戶封上了。

報道稱，競選期間已發生的流血事件、競爭對手之間的激烈言辭已經破壞了美國大選。此外，特朗普一再拒絕表明是否會接受選舉結果，並聲稱投票中已經出現了欺詐和作弊行為，這為很多人擔心的更大動盪埋下伏筆。

上一屆美國總統大選後，特朗普拒絕承認選舉結果。2021年1月6日，數千名特朗普的支持者衝進國會大廈，試圖阻止國會認證拜登勝選這一事實。

2021月1月的衝擊國會事件反映了美國人的撕裂。（資料圖片）

特朗普的支持者們在國會大廈附近與警方發生了衝突，隨後他們衝進了國會大廈，一些人更是在大廈內揮舞着美國國旗和特朗普的旗幟，不斷穿行並高喊。

這些示威者還打斷了國會議員的議事程序，大批全副武裝的警察則試圖阻止他們，並使用了大量的催淚氣體，現場一片狼藉。一些議員不得不蹲到座位下躲避，並帶上防毒面具等裝備。還有一些國會眾議員隨後在推特上透露，自己前往了辦公室「避難」。

美聯社指出，在騷亂發生後的幾天裏，來自美國各地的約2.5萬名國民警衛隊人員進入華盛頓。