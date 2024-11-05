日本國會11日選首相　立民黨與國民民主黨就政治改革合作達共識

日本內閣官房長官林芳正11月5日上午表示，將於11日召開特別國會，進行首相指名選舉。此前，10月底舉行的日本第50屆國會眾議院選舉中，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟合計議席未過半，現時首相石破茂能否維持政權引發外界關注。



日本憲法規定，眾議院大選後30天內必須召集特別國會。屆時，現任石破內閣將集體辭職，由新當選議員組成的眾議院和參議院提名下一任首相。據日媒報道，由於自民黨、公明黨組成的執政聯盟未獲得過半數席位，預計首相指名選舉在第一輪投票中無法直接決出勝負，料石破茂將與最大在野黨、立憲民主黨黨首野田佳彥進入第二輪投票，得票多者成為新任首相。

立憲民主黨在野田佳彥的領導下，於日本眾議院選舉中贏得148席，大幅削弱執政自民黨的勢力，他亦表明有意爭取再度成為首相。圖為他在10月26日大選前夕於東京拉票。（Reuters）

石破茂擬與國民民主黨黨首會談

另據共同社5日報道，石破茂當天表示，在條件允許時，將與日本國民民主黨黨首玉木雄一郎進行黨首會談。

玉木雄一郎5日已與野田佳彥舉行會談，兩黨就針對自民黨回扣風波引起的政治改革達成一致，在國會應對方面展開合作。至於特別國會的首相指名選舉，野田尋求獲得支持。玉木則表示，國民民主黨的議員會投票給玉木。