日本國會11日選首相　立民黨與國民民主黨就政治改革合作達共識

撰文：蕭通
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日本內閣官房長官林芳正11月5日上午表示，將於11日召開特別國會，進行首相指名選舉。此前，10月底舉行的日本第50屆國會眾議院選舉中，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟合計議席未過半，現時首相石破茂能否維持政權引發外界關注。

日本憲法規定，眾議院大選後30天內必須召集特別國會。屆時，現任石破內閣將集體辭職，由新當選議員組成的眾議院和參議院提名下一任首相。據日媒報道，由於自民黨、公明黨組成的執政聯盟未獲得過半數席位，預計首相指名選舉在第一輪投票中無法直接決出勝負，料石破茂將與最大在野黨、立憲民主黨黨首野田佳彥進入第二輪投票，得票多者成為新任首相。

立憲民主黨在野田佳彥的領導下，於日本眾議院選舉中贏得148席，大幅削弱執政自民黨的勢力，他亦表明有意爭取再度成為首相。圖為他在10月26日大選前夕於東京拉票。（Reuters）

石破茂擬與國民民主黨黨首會談

另據共同社5日報道，石破茂當天表示，在條件允許時，將與日本國民民主黨黨首玉木雄一郎進行黨首會談。

玉木雄一郎5日已與野田佳彥舉行會談，兩黨就針對自民黨回扣風波引起的政治改革達成一致，在國會應對方面展開合作。至於特別國會的首相指名選舉，野田尋求獲得支持。玉木則表示，國民民主黨的議員會投票給玉木。

圖為2024年10月12日，日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎參加在東京日本國家新聞俱樂部舉行的政黨黨魁辯論。（Reuters）
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