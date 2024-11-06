日本研發全球首枚木製衛星　由SpaceX龍飛船搭載升空

日本研發的全球首枚木製衛星，11月5日搭乘太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船升空，由獵鷹9號火箭發射。該枚衛星以拉丁文LignoSat命名，意思為木頭。該立方體邊長約10公分、重約1.1公斤，僅為成人的手掌大小。



圖為2024年10月25日，日本前太空人、現任京都大學教授土井隆雄（Takao Doi）展示LignoSat的模型。（Reuters）

衛星由京都大學及與住友林業公司共同開發，原料主要時原產於日本的木蘭樹。京都大學的研究團隊指出，木製衛星在使用壽命告終時，也能將對環境的影響降到最低。據指出，傳統金屬衛星在重返大氣層時會產生氧化鋁顆粒，但木製衛星只會燃燒殆盡，污染較少。

LignoSat進入太空後將先被到國際太空站（ISS），然後將被釋放到軌道上，未來會在距離地表400公里處的軌道運行。任務是在人類探索太空生活時，展現可再生材料的應用潛力。