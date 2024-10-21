Prada聯乘Axiom Space研發NASA太空衣　執行1972年後首次登月任務

【Prada／Axiom Space／NASA／登月/ 聯乘】日前在意大利米蘭舉行的國際太空大會（International Astronautical Congress）中，美國私人太空公司Axiom Space發布聯乘意大利高級時裝品牌Prada的革命性地登月太空衣，這不是只供欣賞的作品，而是一套真正將會陪同各NASA太空人一起執行最新「Artemis III」任務的Axiom Extravehicular Mobility Unit（AxEMU）太空衣，絕對是一次人類、宇宙、時裝領域跨出一大步的歷史時刻。



隨着Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的美國太空探索技術公司SpaceX於10月12日第五次試飛巨型火箭「星艦」（Starship）並成功首次回收下降助推器，兩日後更搭載NASA探測器前往木星「木衛二」進行探索，加上近日Axiom Space與Prada合力研發最新太空衣公開亮相後，直令全球人類再次將視野放到星空之上，回到上世紀的Space Age世代。

Prada x Axiom Space AxEMU太空衣（Axiom Space）

自2022年獲得首個價值2.28億美元的Artemis任務訂單以來，Axiom Space利用與NASA 的公私合營協議，尋求各行各業的知名專家協助開發是次重大任務，皆因這次意味著人類自1972年阿波羅17號以來首次再度重返月球。時至2023年10月，Prada終於宣佈聯同Axiom Space進行破天荒合作，並透過雙方專業知識設計全新世代太空衣，劍指將這套AxEMU作為NASA Artemis III任務的重要一員。

Prada x Axiom Space AxEMU太空衣（Axiom Space）

Prada x Axiom Space AxEMU太空衣（Axiom Space）

AxEMU具有眾多對抗太空惡劣環境的嶄新設定，提供更高靈活性與安全性，AxEMU太空衣適合各種身型的男、女穿用，衣物將可承受月球南極的極端溫度，就連月球永久陰影區的最底氣溫都可抗衡至少兩小時，太空人亦在AxEMU的保護下能夠進行至少八小時的太空漫遊，另外在頭盔、護目鏡亦注入了高科技塗層，增強太空人對環境視野的能見度，時尚元素中也可見太空衣移植不少Prada Linea Rossa運動系列的標誌紅線。

AxEMU太空衣移植不少Prada Linea Rossa運動系列標誌紅線（Axiom Space）

Prada x Axiom Space AxEMU太空衣功能示意圖（Axiom Space）

在過去兩年，Axiom Space已逐步改進這套全新太空服，以確保Artemis III任務順利完成，而AxEMU已經在Axiom Space、SpaceX與NASA的最先進設施中進行多次廣泛模擬測試，包括在水底進行模擬月球環境，並在NASA的中性浮力實驗室（NBL）進行無人太空服測試與月球地形綜合測試。時至今天AxEMU即將進入最終開發階段，並將於2025年進入關鍵審查，Artemis III任務預計將在2026年9月進行，屆時一起與全人類見證歷史吧！