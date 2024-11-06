美國大選｜假網片稱五監獄與政黨操控囚犯投票　FBI：損害民主

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選投票日，前身為Twitter的社交平台Ｘ出現兩條虛假片段，聲稱美國聯邦調查局（FBI）指有恐襲危機，敦促選民「遙距投票」。另一條則假扮成由FBI發佈，聲稱有五所監獄的管理人員與政黨合謀操控囚犯投票。

聯邦調查局發聲明表示影片內容不實，並未準確反映當前美國所受的威脅程度及投票地點的安全性，又認為影片意圖損害美國的民主選舉程序。



上載兩段影片的社交平台X帳戶已被暫停使用。據美國傳媒報道，其中一條影片看似是哥倫比亞廣播公司新聞的報道，訛稱由於有潛在恐怖襲擊，FBI建議選民「遙距投票」。不過，美國當局沒有公佈過任何恐怖警告，CBS亦沒有此報道。

另一條片段看似是由美國聯邦調查局發布，展示一封虛假的局方聲明，稱在搖擺州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、佐治亞州（Georgia）、亞利桑那州（Arizona），有五所監獄的管理人員與政黨合謀，操控囚犯投票意向。

上傳兩段虛假影片的X帳戶已被暫停。（社交平台X截圖）

美國聯邦調查局在美國時間星期二發表聲明，表示兩條影片內容不實和錯誤，並未準確反映當前美國所受的威脅程度及投票地點的安全性。局方又說選舉誠信是他們的首要考慮，正與多個執法部門合作應對選舉威脅。這些欺騙公眾、關於美國聯邦調查局對恐襲的虛假評估資訊，意圖損害美國的民主選舉程序。

哥倫比亞廣播公司新聞報道則引述研究人員，指兩條影片源頭很大機會與一個俄羅斯組織有關，試圖影響美國大選。該組織早前曾發布一系列虛假片段，附上連接到美國多個新聞網的二維碼，令到影片看似有公信力。