美國總統大選｜特朗普若當選4宗官司或甩身　包括AV女星掩口費案

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 選舉結果 / 共和黨 / 民主黨 / 選舉】美國總統大選各州陸續開票，有外媒報道，如果共和黨總統候選人特朗普當選，他面臨的4宗刑事檢控很可能再延期處理、擱置，甚至撤銷。



特朗普目前面臨多項刑事檢控，英國《金融時報》報道，包括卸任後不當處理機密文件，兩宗企圖推翻2020年總統大選結果的案件，以及偽造商務記錄支付「掩口費」給色情片女星的案件。（Jonathan Drake／路透社）

色情片女星「掩口費」案大選後宣判

特朗普目前面臨多項刑事檢控，英國《金融時報》報道，包括卸任後不當處理機密文件，兩宗企圖推翻2020年總統大選結果的案件，以及偽造商務記錄支付「掩口費」給色情片女星的案件。

2016年選舉前收受13萬美元「揞口費」的艷星Stormy Daniels。（Reuters）

其中，「掩口費」案特朗普被裁定全部34項刑事檢控罪成，法官同意延期至11月26日宣判，屆時已是總統大選之後。

11月2日，美國北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro），共和黨候選人特朗普舉行競選活動，在台上擺出手勢。（Sam Wolfe／路透社）

司法部一直反對起訴現任總統

報道提到，作為白宮監管行政部門的司法部一直反對起訴現任總統，即使繼續起訴，如果特朗普再度當選總統，他也可以施壓，甚至選擇任命傾向其陣營的司法部長，親自下令撤銷案件。

有法律學者提出，從憲法上來講，特朗普不可能入主白宮後被判入獄。（Reuters）

有法律學者提出，從憲法上來講，特朗普不可能入主白宮後被判入獄，判決有可能推遲到下屆總統大選後。