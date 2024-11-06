美國總統大選｜ 太空人也能投票　選票數據加密傳地球

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨／選舉】美國大選11月5日舉行，未參與提早投票的選民，把握大選日最後機會投票。那在國際太空站（ISS）上的美國太空人是如何投票呢？



其實美國太空總署（NASA）早於1997年已為太空人設立投票方法，讓太空人可參與不在籍投票。同年身處俄羅斯「和平號」（Mir）太空站的美國NASA太空人David Wolf，成為第一位在太空投票的美國人。

德州哈里斯縣（Harris County）法院書記官辦公室稱 ，滯留在國際太空站的太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）、威廉姆斯（Suni Williams），以及於9月抵達太空站的佩蒂特（Don Pettit），均已在提早投票階段，自太空站「遙距」投票。至於亦在9月抵達的太空人黑格（Nick Hague），據指亦在太空投票。

而在大選日的重要日子，幾名太空人分別在社交平台發帖，呼籲選民投票，並發布一張照片，其中兩人的襪子上印有「為身為美國人自豪」的字眼。其中，黑格的帖子說：「無論你是坐著、站著還是漂浮著，都不重要，重要的是你投票！」

投票時，太空人會收到兩封電子郵件：一封包含受密碼保護的PDF選票，另一封為密碼。他們使用筆記型電腦填寫選票，然後透過電郵傳送到所屬縣的書記官，。

據NASA表示，太空中的選票數據，會透過衛星傳到位於新墨西哥州的衛星地面終端，再到NASA位於德州休斯敦（Houston）的詹森太空中心（Johnson's Space Center）約翰遜航天中心，最後到達縣書記官，整個過程處於加密狀態。