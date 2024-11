【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普/賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場,共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在旗下社交平台Truth Socisal發文,指賓夕法尼亞州最大城市費城出現大規模作弊。



2024年11月5日,特朗普在旗下社交平台發文指控費城投票出現選舉舞弊。(截圖自X@MarioNawfal)

特朗普說:「很多人在談論費城存在大規模作弊,執法部門即將到來。(A lot of talk about massive CHEATING in Philadelphia. Law Enforcement coming!!!)」。

與此同時,CNN、霍士新聞及美聯社預測,特朗普或贏得印第安納州的11張選舉人票。