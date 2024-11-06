美國大選｜英媒：首名女總統或重罪元首將誕生　美國處於十字路口

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選各州陸續開票，有英國媒體形容不論大選結果如何，都會是「歷史性的一天」，美國可能首次選出首位女總統，亦可能選出一名面臨多項刑事檢控的元首。



首名女總統 VS 重罪元首

國際社會關注美國總統大選結果，英國《天空新聞》駐華府記者David Blevins指出，賀錦麗擁有非裔與印度裔血統，本身亦是史上首位女副總統。若她成功入主白宮當總統，將會是美國史上首位女總統。

有英國媒體形容不論大選結果如何，都會是「歷史性的一天」，美國可能首次選出首位女總統，亦可能選出一名面臨多項檢控的疑犯。（Reuters）

至於特朗普目前面臨多項刑事檢控，包括當年卸任總統後不當處理機密文件，兩宗企圖推翻2020年總統大選結果的案件，以及偽造商務記錄支付「掩口」給色情片女星的案件。

2016年選舉前收受13萬美元「掩口費」的艷星Stormy Daniels。（Reuters）

美國可能選出一名面臨多項檢控的疑犯。（ REUTERS）

其中，「掩口費」案特朗普被判34項偽造商業紀錄罪名成立，成為美國史上第一位被判重罪的前總統。

2024年5月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案續審，法庭素描顯示成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）作證時情況，以及法官梅爾昌（Juan Merchan）反應。（Reuters）

英媒：大選結果將決定美國的走向

David Blevins形容美國現在處於十字路口，大選結果將決定國家的走向，包括特朗普常提到美國夢，勢要「黃金年代」重臨，「民主黨方面許多人認為，在他任內美國夢變成了一場噩夢，因為他充滿爭議」，笑言因為他常抱著不加掩飾的態度，看待一切事情。

美國總統大選：民主黨總統候選人、副總統賀錦麗11月4日在費城發表講話，爭取選民支持。（Reuters）

他說今次選舉勢均力敵，可見美國的「嚴重兩極分化」，引述很多人認為大選結果最終無可避免放上法庭爭議，甚至令人擔心的是在街頭引發爭論。