美國總統大選｜拜登夫人穿「共和黨紅」投票　網民：票投特朗普？

美國總統大選，共和黨與民主黨在地圖上的「紅藍之爭」，結局即將揭曉。現任總統拜登7月中宣布退選，他的妻子、第一夫人吉爾（Jill Biden）在美國當地11月5日投票時，身穿鮮紅色西裝套裝。她的衣着引起共和黨支持者在網上熱議，揶揄吉爾是否票投共和黨總統候選人特朗普。



網上多個社交平台帳戶，分享疑似第一夫人吉爾前往的投票的相片。相中吉爾穿着鮮紅色西裝套裝，內搭一件白色T恤，穿着低跟鞋，面露笑容。

不少網民將紅色聯想到共和黨，以及共和黨總統候選人特朗普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，簡稱MAGA）選舉宣傳計劃中，他和支持者常戴的紅色鴨咀帽。

共和黨支持者在社交媒體X上熱議，有人在帖文問「你覺得吉爾票投了給誰？」、「吉爾穿着共和黨的紅色去投票。拜登不出席賀錦麗開票派對。自己推理吧。」、「吉爾剛剛投票給特朗普了嗎？她去投票時穿紅色，明知自己會被拍照。」。亦有網民認為吉爾此舉，意味着她討厭民主黨候選人賀錦麗。