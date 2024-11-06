美國大選｜亞利桑那州選民不滿經濟　出口民調：多數人更撐特朗普

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日舉行，各地票站陸續關閉，點票工作隨即展開。美媒初步出口民意調查數據顯示，三份之二亞利桑那人對美國經濟感到不滿，多數受訪者更願支持美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），這對美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）來說是一個不祥的跡象。



出口民意調查顯示，移民問題在選民的優先事項列表中排第三，約17％；亞利桑那人將民主列為關鍵問題，佔35％，其次是經濟，佔31％。

根據調查，31％受訪者認為經濟是這次選舉中最重要的問題，41％人認為經濟狀況很差，25％人認為經濟狀況「不太好」。

賀錦麗若能保住亞利桑那州，並在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州獲勝，她將取得更大的勝利。但美媒對亞利桑那州1800多名選民進行的調查顯示，年齡在30歲以上的人中，多數人更支持特朗普而非賀錦麗。

調查顯示，儘管賀錦麗在18至30歲人群中獲得66％支持，但至少50％人傾向支持特朗普。

現任總統拜登2020年僅以1萬票的優勢贏得亞利桑那州，為民主黨贏得11張選舉人票。