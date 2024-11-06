美國大選結果｜提前鎖定勝局　特朗普正在橫掃七大搖擺州

美國總統選舉計票工作正在進行，獲得至少270張選舉人票的總統候選人可以入主白宮。除了傳統票倉，能夠決定民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普勝負的，是七大搖擺州的選情。從目前看，特朗普有可能橫掃七大搖擺州。

賓夕法尼亞州（19張）、密歇根州(15張）、威斯康星州（10張）、北卡羅萊納州（16票）、喬治亞州（16票）、亞利桑那州（11票）和內華達州（6票），這七個搖擺州共有93張選舉人票。

而七大搖擺州中，賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州被稱為北方藍牆三州。在過去的選舉中，2016年特朗普以微弱優勢拿下賓夕法尼亞州，是1988年以來首次拿下賓州的共和黨總統候選人。2020年，拜登以1.2個百分點的優勢在賓夕法尼亞州險勝。但是此次選舉中，賓夕法尼亞州開票90%時，特朗普領先3個百分點。

網友根據特朗普遇刺後舉拳向支持者致意的畫面，在創作memes圖。(X)

威斯康星州也是整體傾向於民主黨的州，從2000年至今一共6場大選民主黨贏了威斯康星州5次，2016年特朗普僅以微弱優勢取勝。此次選舉威斯康星州開票86%時，特朗普領先4%。

在賓夕法尼亞州和威斯康星州這樣的偏向於民主黨的搖擺州，特朗普能夠領先3、4個百分點，已經是非常大的領先幅度。

密歇根州開票61%時，特朗普領先7%。

11月5日，美國佛羅裏達州棕櫚灘（Palm Beach），警員在票站外戒備，特朗普預計會在該票站投票。（Ricardo Arduengo／路透社）

七大搖擺州中佐治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州、內華達州被稱為南方「太陽帶」。

佐治亞州、亞利桑那州、北卡羅來納州略偏向於共和黨。2020年選舉中，拜登是自1992年克林頓以來第一位贏得佐治亞州的民主黨總統候選人。自1968年以來，民主黨在總統選舉中只贏過兩次北卡羅來納州。2020年，特朗普在北卡羅來納州以約1個百分點的微弱優勢獲勝，而目前特朗普已經幾乎可以確定以2%領先贏了佐治亞州和以3%領先贏下北卡羅來納州。

2024年11月5日，美國佛羅裏達州西棕櫚灘，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，前往其位於當地的競選總部，答謝工作人員的努力。（Reuters）

拜登是近70年來第二位贏得亞利桑那州的民主黨總統候選人。而如今在亞利桑那州，開票51%時，特朗普微弱領先。不出意外特朗普將捍衛共和黨拿下亞利桑那州的歷史。

雖然內華達州統計郵寄選票仍需幾天時間，但是該州是各大選戰中選舉人票數最少的州，在過去30次總統選舉中，贏得內華達州的候選人有27次最終入主白宮。內華達州開票75%，特朗普領先3%。

綜合搖擺州的情況看，北方藍牆州正在被特朗普攻陷，而南方四大陽光地帶特朗普鎖定了勝局。