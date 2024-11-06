特朗普政綱｜曾稱重返白宮首日當一天獨裁者　還送大學生綠卡？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選共和黨候選人特朗普相隔四年，明年再度入主白宮。特朗普在競選旅程，多次提到他一旦重返白宮，他第一天的「待做事項」，包括做獨裁者、開除司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）、釋放2021年國會山莊騷亂案部分囚犯、下令實行美國史上最大規模遣返非法移民的行動、大學畢業生自動獲得綠卡等。



當一天獨裁者

特朗普去年在「深紅州」艾奧瓦（Iowa）接受霍士新聞訪問，主持人問他會否承諾自己「永遠不會濫用權力來報復任何人」，特朗普回答「除了第一天」。主持人追問「你不會做一個獨裁者，對嗎？」，特朗普回應說「不，不，不，除了第一天」，又表示自己希望「關閉邊境」。他接着說「之後，我就不是一個獨裁者」。

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「兩秒內」開除特別檢察官

美國司法部特別檢察官史密斯兩度主理起訴特朗普，分別涉及五角大樓機密文件案，以及干預2020年大選案。特朗普上月尾在一個節目的電話訪問中，說上任後首要會做的事項裏，包括開除史密斯，揚言「我會在兩秒內開除他」。特朗普亦曾提及，上任後會「懲罰」負責他刑事案件的檢察官和法官。

美國司法部2023年6月9日發布其針對美國前總統特朗普的起訴書中，附有照片顯示2021年初，在位於佛州的海湖莊園的舞廳舞台、洗手間、睡房及儲密室等地放着一批箱子，內有很多機密文件。（美國司法部／Reuters）

赦免國會山莊騷亂案被定罪者

2021年1月有大批支持者受到特朗普號召，到首都華盛邨舉行「拯救美國大集會」，部分示威者繼而衝入國會大樓，企圖阻止國會確認拜當當選總統，因而爆發騷亂。事件釀成五人死亡，超過1500人被刑事檢控，過半認罪。

特朗普多次形容被定罪的人士「無理被監禁」，他今年3月在自己的社交平台上表示「傾向赦免大部分人士」。他續說，「我不能說是每一個人，因為部分人可能失控」。

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聲言上任後大規模遣返非法移民

特朗普的人口政策一直備受爭議，特朗普上星期在集會，保證上任第一天會遣返非法移民，將會是美國史上最大規模，聲稱要「趕走罪犯」。

特朗普聲言上任後會大規模大規遣返移民。（路透社）

大學畢業送綠卡

雖然特朗普一直主張遣返非法移民，但他今年6月提出一個向部份移民開門的想法。他在科技投資人主持的All-In播客節目上說：「你從大學畢業，我認為你應該連同學位一起獲得綠卡，這樣便能留在這個國家，而這也包括短期大學。」

特朗普說：「任何從大學畢業的人，如你在在大學待了2年或4年、如你從大學畢業或獲得博士學位，那麼你應能夠留在這個國家。」

他解釋，很多成績名列前茅的學生認為自己無法留在美國，所以沒有與任何公司達成工作協議。他認為美國失去哈佛大學、美國麻省理工等優秀人才是「悲哀」（sad），表示「這情況會在（我入主白宮）第一天結束」。

特朗普提出在大學畢業學生能自動獲得綠卡。（路透社）

終結民主黨的環保政策

特朗普過去多次聲言「全球暖化是驗局」，在任總統時宣布退出《巴黎協定》。他在競選時表示，為了壓止通脹，將會終結由民主黨人提出的《綠色新政》（The Green New Deal），「我稱之為綠色新騙案，這可能是歷史上最大的騙案」。事實上，《綠色新政》仍未簽署、通過成為法律。

特朗普5月又在一次選舉集會，承諾上任第一天，會停止海上風力發電項目。