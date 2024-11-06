美國總統大選｜賀錦麗粉絲「觀選派對」變祈禱大會　圍爐化解不安

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統大選結果呼之欲出，一直領先的共和黨特朗普，與民主黨賀錦麗的票數差距擴大。賀錦麗的支持者難掩失落，當地一間教堂原本舉行「觀選派對」，最終廿多名牧師輪流祈禱，為賀錦麗支持者化解不安感，圍爐取暖。或許深知將敗選，外媒引述白宮消息人士指，賀錦麗今天不會公開露面發言。



選情不樂觀的賀錦麗未言敗，其競選辦安撫工作人員，強調必須要有耐心和決心，直言「競選的激烈程度正是我們所預期的！」



賀錦麗的支持者坐在教堂低頭祈禱，難掩失落。（美聯社）

特朗普在多個州接連報捷，表現超乎預期，就連「關鍵搖擺州」之一的賓夕法尼亞州，也逆轉勝賀錦麗。美聯社報道，密歇根州一間歷史悠久的所羅門王浸信會教堂，舉行「觀選派對」，不少賀錦麗支持者感到焦慮，現場24名牧師輪流祈禱，為支持者化解不安。

有賀錦麗的支持者祈禱，化解「焦慮情緒」。（美聯社）

當直播選戰結果的電視播放廣告，主持活動的牧師便走上台，滿懷信心地向賀錦麗支持者道：「我很高興我們能夠來到這裡！如果我在家，我會關掉電視上床睡覺，因為這是一場煎熬的挑戰。」他坦言，這反映賀錦麗支持群眾的「焦慮情緒」。

賀錦麗母校、霍華德大學的選舉之夜派對上，有支持者看到開票結果後難掩失落。（美聯社）

賀錦麗選情不樂觀，其競選辦總幹事Jen O’Malley Dillon安撫工作人員，強調必須要有耐心和決心，因為賀錦麗和特朗普之間的競爭，會縮小到數個「關鍵搖擺州」，直言「競選的激烈程度正是我們所預期的！」一名美國白宮消息人士透露，副總統賀錦麗「不打算」在晚上出面向支持者發表講話。

霍華德大學留下美國國旗和垃圾。（路透社）

位於華府的霍華德大學是賀錦麗的母校，原先也趁選舉之夜舉行守夜派對，不過隨著賀錦麗與特朗普的差距擴大，部分賀錦麗的支持者也逐漸轉身離開會場。