美國總統大選｜特朗普當選創多項紀錄：最高齡當選、被刑事定罪

美國總統大選2024結果出爐，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）成功2度入主白宮，打破多項紀錄，包括最年老當選及首名被刑事定罪仍當選的總統等。其中最引人注目的是，他會成為美國史上第2名兩度當選但任期不連續的總統。



美國全國公共電台（NPR）11月4日報道，第一個兩度當選但任期不連續的美國總統是克利夫蘭（Grover Cleveland），他於1884和1892年兩次當選總統。

不過，克里夫蘭雖然是美國史上唯一兩度當選但任期不連續的總統，但並不是唯一嘗試這樣做的人。前總統布倫（Martin Van Buren）、菲爾莫爾（Millard Fillmore）及老羅斯福（Theodore Roosevelt）皆曾嘗試在非連屆情況下角逐總統之位但失敗。

2024年11月5日，美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）附近，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的支持者舉著挺特朗普旗幟。（Reuters）

美媒10月17日稱，特朗普將會以78歲高成為美國歷史上最年長的總統當選人。然而他卻拒絕透露有關其身體或精神健康狀況的新細節，打破美國政壇數十年的先例。

另外，特朗普因掩口費案於5月30日遭裁定34項罪名成立，亦令他成為首位被判刑事罪成的前總統。他將成為第1個被刑事定罪仍當選的總統。