美國大選｜特朗普醜聞多籮籮：下體論最轟動　還曾讚姪女身材好

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普/賀錦麗 / US Election】美國總統選舉點票工作繼續。共和黨籍總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)連奪多個搖擺州,幾近篤定再次上台執政。



回顧他的白宮之路,這位前總統數宗羞辱女性的舊醜聞或許將再度浮現,包括2005年對女性出言不遜,以及在被女性拒絕後抹黑她們。



《華盛頓郵報》2016年10月公開特朗普2005年出席電視節目Access Hollywood時,在前往錄製節目途中的一段錄影。特朗普當時向同行的節目主持人吹噓自己看上一名有夫之婦,發動強烈攻勢想和她上床但被拒絕,言談中女性出言不遜,宣稱「只要你是明星……便可為所欲為……抓住她們的下體,便可以對她們做任何事」。

2020年9月,特朗普的侄女瑪麗(Mary Trump)在紐約州法院起訴特朗普,称特朗普一家人欺騙并奪走了她所應得的部分財產。(Getty)

影片流出後,特朗普發聲明回應稱這段閒聊就像是「更衣室裏的玩笑」,他表示為讓任何人感到被冒犯道歉,這是他迄今在當年長16個月的競選活動中首次正式道歉。他不忘攻擊對手希拉里,表示其丈夫克林頓在高爾夫球場上說過的話比他更糟。希拉里陣營則在社交網站張貼這則新聞的連結,形容「這很可怕,我們不能讓這個男人成為總統」。

另外,美國總統特朗普的姪女瑪麗(Mary Trump)撰寫的著作中亦曾爆料特朗普許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。例如,瑪麗在書中爆料,特朗普曾經誇讚她的胸部。

瑪麗在《坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)書中描述特朗普如何對待女性,包括在瑪麗短暫擔任特朗普代筆人時,特朗普提供「他原本要約會的女性在拒絕他後,她們突然變成最糟糕、最醜和最肥胖粗魯」的概要。瑪莉的書中指出,特朗普提及的女性包括麥當娜(Madonna)和花式溜冰選手維特(Katarina Witt)。

2024年11月5日,美國佛羅里達州,圖為印有共和黨籍總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)形象的紙板被擺放在西棕櫚灘會場上。(Reuters)

瑪麗還說,特朗普1990年代時,在佛羅里達州海湖莊園別墅(Mar-a-Lago)看見穿着泳裝的瑪麗說:「天阿,瑪麗!你太有料了!」

瑪麗寫道:「29歲的我不輕易感到害羞,但是,當時我臉紅了並隨即感到不自在,我拿了毛巾披在肩膀上。」