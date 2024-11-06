美國大選｜特朗普醜聞多籮籮：下體論最轟動　還曾讚姪女身材好

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國總統選舉點票工作繼續。共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連奪多個搖擺州，幾近篤定再次上台執政。



回顧他的白宮之路，這位前總統數宗羞辱女性的舊醜聞或許將再度浮現，包括2005年對女性出言不遜，以及在被女性拒絕後抹黑她們。



《華盛頓郵報》2016年10月公開特朗普2005年出席電視節目Access Hollywood時，在前往錄製節目途中的一段錄影。特朗普當時向同行的節目主持人吹噓自己看上一名有夫之婦，發動強烈攻勢想和她上床但被拒絕，言談中女性出言不遜，宣稱「只要你是明星……便可為所欲為……抓住她們的下體，便可以對她們做任何事」。

2020年9月，特朗普的侄女瑪麗（Mary Trump）在紐約州法院起訴特朗普，称特朗普一家人欺騙并奪走了她所應得的部分財產。（Getty）

影片流出後，特朗普發聲明回應稱這段閒聊就像是「更衣室裏的玩笑」，他表示為讓任何人感到被冒犯道歉，這是他迄今在當年長16個月的競選活動中首次正式道歉。他不忘攻擊對手希拉里，表示其丈夫克林頓在高爾夫球場上說過的話比他更糟。希拉里陣營則在社交網站張貼這則新聞的連結，形容「這很可怕，我們不能讓這個男人成為總統」。

另外，美國總統特朗普的姪女瑪麗（Mary Trump）撰寫的著作中亦曾爆料特朗普許多令人驚訝、不為人知的黑歷史。例如，瑪麗在書中爆料，特朗普曾經誇讚她的胸部。

瑪麗在《坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯）書中描述特朗普如何對待女性，包括在瑪麗短暫擔任特朗普代筆人時，特朗普提供「他原本要約會的女性在拒絕他後，她們突然變成最糟糕、最醜和最肥胖粗魯」的概要。瑪莉的書中指出，特朗普提及的女性包括麥當娜（Madonna）和花式溜冰選手維特（Katarina Witt）。

2024年11月5日，美國佛羅里達州，圖為印有共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）形象的紙板被擺放在西棕櫚灘會場上。（Reuters）

瑪麗還說，特朗普1990年代時，在佛羅里達州海湖莊園別墅（Mar-a-Lago）看見穿着泳裝的瑪麗說：「天阿，瑪麗！你太有料了！」

瑪麗寫道：「29歲的我不輕易感到害羞，但是，當時我臉紅了並隨即感到不自在，我拿了毛巾披在肩膀上。」