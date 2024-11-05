日本傳統釀酒、韓國製醬文化有望被列入世界非物質文化遺產
撰文：藺思含
出版：更新：
綜合韓聯社、《日本經濟新聞》報道，聯合國教科文組織（UNESCO）的評估機關11月5日宣布將日本的日本酒、燒酎等「傳統釀酒」和韓國的制醬文化登記為非物質文化遺產。該機關建議入選的項目一般都可被列入非遺名錄，正式結果預計將於12月揭曉。
日本的傳統釀酒是使用麴使米、麥等原料發酵，釀造成日本酒、燒酎、泡盛、味醂（類似米酒的料酒）等的傳統技術，當中「並行複發酵」的方式具特色，是世界上罕見的發酵技術。
日本政府於2021年將「傳統釀酒」選定為日本國內的無形文化財產，2022年將「傳統釀酒」向聯合國教科文組織申請為非物質文化遺產。
韓國的制醬文化亦有別於中日兩國的制醬法，首先把熟豆搗碎，製成醬塊。曬醬塊後，與鹽水一起放在醬缸發酵一段時間，隨後分離渣子和液體。其中渣子成為大醬，液體成為醬油。尤其發酵醬塊可同時製造兩種醬的方法較特別。
評估機構稱，制醬文化為韓國飲食文化的核心之一，每個家庭的醬味和制醬法各不相同，蘊含着各家各戶自身的歷史和傳統。
針對兩種傳統文化的最終審查結果將於12月2日至7日，在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）舉行的政府間委員會第十九次會議上發表。
長法包正式被列入「非物質文化遺產」 國民級普及食材是平等象徵芒果糯米飯｜擬申聯合國非物質文化遺產 加不加椰漿掀泰國人爭論日本JR旅遊通票「青春18」新規負評多 冬季票改一人一票連用5天日本龜岡市任導盲犬Maggie為一日市長 可愛表情網絡走紅國際美酒展2024｜600+參展商/調酒大賽/門票24折獨家優惠+送酒杯第16屆香港國際美酒展 首辦侍酒師精選推介 業界市民品鑑環球美酒