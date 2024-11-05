日本傳統釀酒、韓國製醬文化有望被列入世界非物質文化遺產

綜合韓聯社、《日本經濟新聞》報道，聯合國教科文組織（UNESCO）的評估機關11月5日宣布將日本的日本酒、燒酎等「傳統釀酒」和韓國的制醬文化登記為非物質文化遺產。該機關建議入選的項目一般都可被列入非遺名錄，正式結果預計將於12月揭曉。



日本的傳統釀酒是使用麴使米、麥等原料發酵，釀造成日本酒、燒酎、泡盛、味醂（類似米酒的料酒）等的傳統技術，當中「並行複發酵」的方式具特色，是世界上罕見的發酵技術。

日本政府於2021年將「傳統釀酒」選定為日本國內的無形文化財產，2022年將「傳統釀酒」向聯合國教科文組織申請為非物質文化遺產。

圖為印有2023年5月19日開幕的日本廣島七國集團（G7）峰會標誌的日本酒。（Twitter）

韓國的制醬文化亦有別於中日兩國的制醬法，首先把熟豆搗碎，製成醬塊。曬醬塊後，與鹽水一起放在醬缸發酵一段時間，隨後分離渣子和液體。其中渣子成為大醬，液體成為醬油。尤其發酵醬塊可同時製造兩種醬的方法較特別。

評估機構稱，制醬文化為韓國飲食文化的核心之一，每個家庭的醬味和制醬法各不相同，蘊含着各家各戶自身的歷史和傳統。

針對兩種傳統文化的最終審查結果將於12月2日至7日，在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）舉行的政府間委員會第十九次會議上發表。