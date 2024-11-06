美國總統大選｜特朗普再主白宮　Elon Musk或成第二大贏家？

美國大選落下帷幕，結果臨近出爐，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）已獲得超過270張選票，擊敗民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）再次贏下選舉。美國全國廣播公司（NBC）11月5日分析， 數次為他助選的美國富豪馬斯克（Elon Musk）或將在「特朗普2.0」中獲得巨大回報。



2024年10月17日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克出席特朗普的競選集會。（Reuters）

報道指，馬斯克旗下公司可從下屆政府中獲得廣泛的潛在利益，包括涉及勞動法和環境保護等監管問題、降低稅率以及為SpaceX獲取更多政府合約的機會。

馬斯克擁有6間公司，他此前還因助選日派100萬美元惹上官司，但最後幸運脫罪，他目前更與聯邦政府就10宗官司交手。報道引述岡薩加大學（Gonzaga University）法學助理教授、法律道德與商業中心聯席主任Angela Aneiros表示：「特朗普的第二個任期很可能會改變行政和監管狀態，從而有利於馬斯克的公司。」

在稅收方面，特朗普一向表示出他希望對企業和馬斯克等富人保持低稅率的願望，他競選集會中表示希望延續2017年的減稅政策，即將企業稅率自35%削減至21%。

2024年10月5日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克現身特朗普的拉票活動。（Reuters）

SpaceX是屬於馬斯克的私人太空公司，曾在拜登政府下獲得超過36億美元合約，但他希望因不同的人入主白宮而得到不同待遇，認為只有在特朗普的領導下，他的「火星夢」才有可能實現。