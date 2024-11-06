美國大選｜特朗普勝利演講 小兒子巴倫因一外表特點惹熱議
撰文：陶嘉心
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美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）篤定當選，他於佛羅里達州發表勝利演講。一同上台的兒子巴倫（Barron Trump）身高超過兩米，站在父親及母親梅拉尼婭 （Melania Trump）旁，高出至少一個頭。巴倫的身高迅速引起網民關注，有人甚至笑言他高得「超出電視螢幕框」。
巴倫現年18歲，是特朗普與第三任妻子梅拉尼婭的唯一兒子，他今年9月入讀紐約大學商學院。外國傳媒報道，特朗普1.9米高，梅拉尼婭高1.8米，巴倫就更高，超過兩米高。
特朗普於香港時間11月6日下午3時25分左右向支持者發表講話，巴倫陪同上台。他的身高隨即在社交平台X引起熱議，有人笑言「巴倫特朗普2050年勝出大選時，將會是史上最高的總統」，亦有人說他高得「超出電視螢幕框」。
投票當日，梅拉尼婭亦有在X上分享兒子首次投票的背影，說兒子為父親特朗普投下一票。據外媒報道，雖然巴倫鮮有現身出席父親的活動，但他曾經建議特朗普出席美國年輕男性喜愛的Podcast節目，接受網紅的採訪等。
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