特朗普說「不要戰爭」 至少有三分之一說給台灣聽的

特朗普贏得美國總統大選,成為美國史上第二位離任後又重回白宮的總統,在記者會上,特朗普說「不要戰爭」。這個不要戰爭,主要是指正在進行的俄烏戰爭,有一丟丟針對的是以色列挑起的中東戰爭,另外還有至少三分之一,指的是可能在台海發生的戰爭,是對在台灣執政的賴清德說的。



台海局勢在「台獨工作者」賴清德當選後就一直動盪不安,今年5.20他上任發表兩岸互不隸屬的「新兩國論」後,動盪局勢又進一步加劇。因為賴清德的激進台獨立場,不斷在這一問題上挑戰中國大陸紅線,台海這個被認為是地表最危險的火藥庫之一,已經到了被引爆的邊緣。

10月10日,賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說,強調兩岸互不隸屬,「中華人民共和國無權代表台灣」。(台灣總統府提供)

美國拜登政府也感到了局勢的危險,一方面加緊對台灣軍售,試圖通過武裝台灣嚇阻中國大陸,另一方面,「疑賴論」也持續發酵,拜登政府不斷通過各種途徑敲打警告賴清德不要輕舉妄動。那麼,新當選的特朗普政府,在這一問題上會如何動作呢?

和拜登政府的首鼠兩端相比,特朗普的對華政策即複雜又清晰。其可能的政策維度包括,第一,和美國在中國大陸的利益相比,在台灣的利益微不足道(「中國(大陸)像辦公桌,台灣像筆尖」);第二,台海不能爆發戰爭,但同時台灣必須向美國交保護費;第三,至於台灣想要的「保護」根本就沒有答案,相反台灣必須在最具產業競爭力的晶片等產業上向美國展現作為跟班的「誠意」。因此,如果說有哪個總統最不想看到台海戰爭,那麼特朗普絕對是最有競爭力的那個。

特朗普今年10月在接受《華爾街日報》採訪,當被問及是否會使用軍事力量對抗中國對台灣的封鎖時就回答說:「我想說,如果你進入台灣,我很抱歉這樣做,我將向你徵收 150% 至 200% 的稅。」這一表述就被認為是開出了賣台的明確價碼。 當記者進一步追問他:「您會動用軍事力量來對抗對台灣的封鎖嗎?」

特朗普回答說:「我沒必要這麼做,因為他尊重我,也知道我他媽是個瘋子」(I wouldn't have to, because he respects me and he knows I'm f— crazy)。也等於明確說自己不會為台灣動用軍事力量。

2023年7月,特朗普接受媒體專訪時,對美國出兵助台灣有所保留,並斥台灣搶走美國半導體工作:早該阻止。(Fox News截圖)

在此期間,特朗普在接受彭博專訪時在被問到:您曾說過台灣應該為美國的保護付費。實際上就在此時,中國正在對台灣進行全面海上封鎖的演習。彭博的問題是:「如果武力攻台,您會派遣美國軍隊去防衛台灣嗎」?特朗普選擇回答這個問題的前一半,但令人難解。他說:「他們(北京)現在這樣做,是因為以後不會這麼做,明白嗎」?「所以他們現在就這麼做了。他們想這麼做」。

特朗普今年6月底在佛羅里達州接受「彭博商業周刊」專訪時,也表示國對保護台灣的想法態度冷淡,他在不知道多少次抱怨台灣「100%偷了美國的晶片」的同時,認為要保衛半個地球外的島嶼,存在實際難度,他也提出希望台灣向美國支付保護費用(pay us for defense)等看法。

而在此之前,特朗普的國安顧問博爾頓(John Bolton)曾經在書中透露,中國在特朗普心中的份量勝過台灣。他寫道,特朗普在聽過從中國投資致富的華爾街金融人士的話之後,對於台灣就特別「消化不良」(dyspeptic)。特朗普最喜歡的比較是指着麥克筆筆尖說「這是台灣」,然後指着總統辦公桌說「這是中國」。

因為特朗普在台灣問題上的立場,觀察人士普遍認為,美國的對台政策可能會在特朗普當選後,再次迎來一個歷史性的轉折點。此次大選結果不僅直接關係到美國國內政治,對台海和烏克蘭戰爭等當今世界重大熱點衝突的解決也將產生深遠影響。美國大選後的賴清德,絕對是特朗普着力敲打的對象,甚至可能是被為避免戰爭交易掉的籌碼。

