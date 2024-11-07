美國大選結果｜賀錦麗敗選的不可抗力？經濟、移民和曝光不足

2024年美國大選，特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次勝選，而他的競爭對手、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）卻由一開始的勢在必得轉為黯然落敗。11月7日澳洲媒體9 News分析指出，賀錦麗落選有幾個「不可抗力」，但沒幾個分析質疑她的競選決策。



據報道，當時選票仍待統計，但賀錦麗比2020年拜登少了近1500萬張選票。她在各縣、選區的表現幾乎都不如拜登，有些地區甚至差過2016年的希拉里（Hilary Clinton）。尤其是在民主黨熱門的年輕和少數族裔選民中，支持特朗普的人多過賀錦麗。

以往選舉後的分析往往全盤否定輸家的決策；而這次大選結果出爐之前，鮮有人批評賀錦麗的選舉政策。

賀錦麗的策略顯然沒和選民產生共鳴。她批評特朗普的政策、態度和缺點，但是自己的政策議程卻缺乏遠大抱負，而共和黨支持者並不買賬。在尚未完全計票的情況下，特朗普尚比2020年少得100萬票，但仍比賀錦麗多了近1500萬張票。

圖為2016年10月9日，美國密蘇里州聖路易斯市，2016年美國大選時為共和黨候選人特朗普（Donald Trump）聆聽時為民主黨候選人希拉里發言。（Reuters）

其實，選民最關心的是經濟和移民政策。

過去一年，美國通貨膨脹、物價高企、薪資上漲緩慢；且國內勞動力嚴重短缺、其他地區經濟低迷，有大量移民湧入美國。而特朗普擁有成功商人的身份，仍對選民有吸引力。

並且賀錦麗和拜登政府走的太近，後者的政策已經引來諸多爭議。在加沙衝突期間，拜登政府不斷支持以色列，導致穆斯林選民的不滿；美國校園的反猶太主義示威則傷害了猶太裔選民。賀錦麗被認為沒在加沙議題上發揮作用。

圖為2024年7月25日，美國總統拜登在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

還有些選民心照不宣地不希望一位女性當總統。

同時，賀錦麗也沒有向大眾充分介紹自己。她在副總統任上籍籍無名，但拜登一退選就迅速上升為候選人。在短短100多天內，她只接受了幾次媒體採訪，人們沒能足夠了解她。

分析最後指出，就算賀錦麗改變了以上這些決策，也很難改變結局。畢竟和2016年兩黨勢均力敵的結果相比，她可是落後特朗普數百萬張選票，甚至不如拜登。