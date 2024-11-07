美國大選結果｜賀錦麗敗選的不可抗力？經濟、移民和曝光不足
2024年美國大選，特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次勝選，而他的競爭對手、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）卻由一開始的勢在必得轉為黯然落敗。11月7日澳洲媒體9 News分析指出，賀錦麗落選有幾個「不可抗力」，但沒幾個分析質疑她的競選決策。
據報道，當時選票仍待統計，但賀錦麗比2020年拜登少了近1500萬張選票。她在各縣、選區的表現幾乎都不如拜登，有些地區甚至差過2016年的希拉里（Hilary Clinton）。尤其是在民主黨熱門的年輕和少數族裔選民中，支持特朗普的人多過賀錦麗。
以往選舉後的分析往往全盤否定輸家的決策；而這次大選結果出爐之前，鮮有人批評賀錦麗的選舉政策。
賀錦麗的策略顯然沒和選民產生共鳴。她批評特朗普的政策、態度和缺點，但是自己的政策議程卻缺乏遠大抱負，而共和黨支持者並不買賬。在尚未完全計票的情況下，特朗普尚比2020年少得100萬票，但仍比賀錦麗多了近1500萬張票。
其實，選民最關心的是經濟和移民政策。
過去一年，美國通貨膨脹、物價高企、薪資上漲緩慢；且國內勞動力嚴重短缺、其他地區經濟低迷，有大量移民湧入美國。而特朗普擁有成功商人的身份，仍對選民有吸引力。
並且賀錦麗和拜登政府走的太近，後者的政策已經引來諸多爭議。在加沙衝突期間，拜登政府不斷支持以色列，導致穆斯林選民的不滿；美國校園的反猶太主義示威則傷害了猶太裔選民。賀錦麗被認為沒在加沙議題上發揮作用。
還有些選民心照不宣地不希望一位女性當總統。
同時，賀錦麗也沒有向大眾充分介紹自己。她在副總統任上籍籍無名，但拜登一退選就迅速上升為候選人。在短短100多天內，她只接受了幾次媒體採訪，人們沒能足夠了解她。
分析最後指出，就算賀錦麗改變了以上這些決策，也很難改變結局。畢竟和2016年兩黨勢均力敵的結果相比，她可是落後特朗普數百萬張選票，甚至不如拜登。