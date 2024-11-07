美國大選｜團隊與政綱全線潰敗？ 美媒析賀錦麗敗選兩大原因
撰文：官祿倡
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美國大選漸落帷幕，共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲超270張選舉人票擊敗民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），篤定當選下屆總統。在選前被外界看好的賀錦麗為何以失敗收場？美媒分析兩大原因，令她在選戰中慘敗。
團隊中的內鬥
賀錦麗更願意向選民介紹自己的副手——明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz，另譯華茲），而不是賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro），認為沃爾茲性格輕鬆不張揚。
報道分析賀錦麗吸引眾多民主黨人與明星為她站台，但卻好似「大雜燴」，人數眾多卻未有真正的頂尖人才。
縱貫選前數個月的競選活動，報道認為賀錦麗在10月舉辦的選前集會陡然失去此前一往無前的風采，遜於她接棒拜登參選後的首次參選演講，更枉論同她選前與特朗普激辯中的意氣風發相提並論。
政綱與拜登相似
賀錦麗毫無疑問是民主黨「換登」計劃下，被臨時臨急推舉上來的候選人，政綱大部份沿襲自拜登。
這難以獲得更多選民的支持，中間派搖擺不定的選民，在希望得知她在如何處理經濟問題上，被斷然拒絕；左翼選民則希望聽到她強硬否認拜登政府對以色列的軍事支持。
一個迫切需要變革的國家迎來了一位候選人，在受愈來愈多選民關注的關鍵時刻，賀錦麗決定要弱化她所代表的變革的聲音。這與特朗普形成強烈的對比，一方是大刀闊斧的改革，另一方是拜登的「替代品」。
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