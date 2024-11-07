美國大選｜特朗普捷報頻傳　「死對頭」電視台的「含淚報道」

當地時間11月6日凌晨，隨着美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話宣布勝選，多國領導人發文祝賀，備受世界矚目的2024美國大選也逐漸進入尾聲。



在11月5日大選日當天，各州的開票工作陸續展開，美國有線電視新聞網絡（CNN）對各州票數動態進行了實時追蹤。有趣的是，隨着特朗普的優勢不斷擴大，與特朗普積怨已久的CNN，其當日首頁標題的變化和網上流傳的「拿破崙抵達巴黎」的經典段子頗有幾分神似。

在這一段子中，拿破崙在復辟時向巴黎出征，巴黎報紙的新聞標題發生了如下變化：「來自科西嘉的怪物在儒安港登陸」 「不可明說的吃人魔王向格臘斯逼近」 「卑鄙的篡位者進入格爾勒諾布爾」 「拿破崙·波拿巴佔領里昂」 「拿破崙將軍接近楓丹白露」 「至高無上的皇帝陛下於今日抵達自己忠實的巴黎」。

CNN當日的首頁標題也經歷了相似的變化過程。在尚未開票前，CNN的標題為「特朗普和賀錦麗分別贏下安全州」；當特朗普率先取得172張選舉人票，領先賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）當時的81票時，CNN在標題寫道「早期領先並非風向標」；當特朗普拿到207票，將領先差距擴大至116票時，CNN又把標題改成了「對搖擺州下結論為時尚早」。

圖為CNN在開票期間的標題截圖（CNN）

到了特朗普終於贏下第一個搖擺州北卡羅來納州時，CNN開始變得十分「彆扭」，甚至出現「反覆橫跳」。CNN先把首頁標題簡單改為「特朗普贏下北卡」，隨後又改為「特朗普贏下關鍵州北卡」，但數分鐘後又馬上刪去「關鍵州」字樣改回了上一版本，十餘分鐘後才把該階段的標題最終確定為「特朗普在競選中贏下首個戰場州」。

圖為CNN在開票期間的標題截圖（CNN）

隨着特朗普的勝果繼續擴大，CNN的標題似乎也逐漸變得「坦率」起來，從「特朗普贏得2個關鍵戰場州」 「共和黨拿下參議院」，到「特朗普衝擊270票的勝算上升」 「特朗普距270票僅一步之遙」（美國大選中率先獲得270張選舉人票即為獲勝），又在特朗普發表勝選演講時改為「特朗普勝利在望」。

圖為CNN在開票期間的標題截圖（CNN）

最終，在特朗普發表完勝選演講3小時後，CNN把首頁標題更換為了加大加粗的黑體字「特朗普獲勝」，並在下方寫道：「據CNN預測，特朗普將重返白宮，這對美國民主來說是一個具有歷史意義的時刻。」

圖為CNN在開票期間的標題截圖（CNN）

特朗普和CNN此前可謂「積怨已久」。在特朗普過去執政的4年裏，他曾多次炮轟CNN是「假新聞」，又稱其為「人民公敵」，並批評CNN報道存在偏見和嘲笑CNN的記者。在特朗普的競選集會上，經常會響起「CNN爛透了」的叫喊聲。

在2018年，CNN還曾將還在總統任上的特朗普告上法庭，原因是特朗普在與一名CNN記者「鬥嘴」後禁止其進入白宮。2022年，特朗普也控告CNN對其誹謗並要求4.75億美元的賠償。特朗普稱，CNN用「種族主義者」、「俄羅斯的走狗」等詞彙侮辱抹黑其形象，並在逐漸擴大攻擊規模，以阻止其在2024年再次競選總統。

本文獲《觀察者網》授權轉載，原文標題《報道「拿破崙到巴黎」的段子，CNN今天演了一遍》

