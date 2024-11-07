特朗普當選有贏家有輸家　曾倡調查多人　朱克伯格陷危機？

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏下2024年總統大選，此前他多次警告稱，若他當選，將調查或起訴政治對手和美國左派人士，包括賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）等，他也曾稱把「選舉舞弊者」送進監獄，更特別點名Facebook創辦人、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）。



朱克伯格與特朗普關係似有緩解

特朗普7月稱要把「選舉舞弊者」送進監獄後，他在8月底出版的書籍《拯救美國》（Save America）中，再批評朱克伯格在2020年美國總統大選期間密謀策劃針對他的行動，並警告稱若果朱克伯格再次這樣做，「他的餘生都將在監獄中度過」。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2020年2月15日在德國舉行的慕尼黑安全會議（MSC）小組討論中發表講話。（Getty）

在特朗普當選後，朱克伯格也備受關注，不過兩人的關係似乎在選前有緩解，特朗普10月接受訪問時表示，他覺得朱克伯格「現在好多了」，指真的相信他已沒有把自己處身於選舉中，「是好事」。

特朗普勝選後，朱克伯格則在社交網站發文，恭賀他當選，並指期待與新政府合作。

特朗普2021年卸任後至2024年再競選期間，他確曾提倡調查或起訴多人，當中不乏大眾熟悉的名字。9月在賓夕法尼亞州的集會上，特朗普便要求調查副總統賀錦麗，並將非法入境問題歸因於她，稱「她應該被彈劾，並因其行為被起訴。」

10月21日，利茲切尼（右）在威斯康星州同賀錦麗同台出席活動。（Reuters）

特朗普也在社交平台Truth Social上，曾建議軍事法庭對共和黨前眾議員利茲·切尼（Liz Cheney）和前總統奧巴馬（Barack Obama）進行「審判」。

2024年5月17日，美國前總統特朗普在他的社交平台Truth Social上轉發文章，稱共和黨前眾議員茲·切尼（Liz Cheney）該進監獄。(Truth Social/ Donald J. Trump)

特朗普也曾指要讓司法部門調查Google，稱該平台「只會揭露和顯示關於他的壞故事」。

特朗普也曾批評在美國校園示威、支持巴勒斯坦的學生，他7月在電視上表示，要對不尊重美國國旗的人處以一年監禁：「現在，人們會說：『哦，這是違憲的。』 那些說這句話的人都很愚蠢。」特朗普表示，他打算與國會合作實施這種懲罰。

他還宣布一項計劃，要禁止來自被他稱為 「恐怖橫行 」地區的難民定居，並特別提到加沙地區（Gaza）；還表示打算逮捕參與破壞活動的「親哈馬斯（Hamas）暴徒」，似乎是指大學生示威者。