特朗普當選　侵粉馬斯克旗下Tesla飆近15%　身家暴增2000億元

美國總統選舉由代表共和黨﹑前總統特朗普勝出,並刺激美國股市於周三(6日)全線上揚,道指勁升逾1,500點兼創下新高。作為特朗普忠實支持者的馬斯克,旗下Tesla單日飆近15%,帶動其身家暴增逾2,000億元,鞏固其作為全球首富之位。



據福布斯億萬富豪指數顯示,受惠於美股上揚,全球首10名富豪身家於周三合共增加635億美元(約4,953億元),單是馬斯克已增加265億美元(約2,067億元)至2,903億美元,拋離全球第二富有人士﹑亞馬遜創辦人貝索斯的身家達620億美元。

雖然全球首10大富豪於周三增加近5,000億元身家,不過再細心觀察,可以發現Facebook母公司Meta的創辦人朱克伯格,身家並無變化。至於奢侈品集團LVHM的掌門人阿爾諾,身家更減少1.6%,成為全球10大富豪中,當日唯一一名身家縮水的富豪。

作為特朗普的支持者,馬斯克在押重注後迎來大豐收。身家暴增是其一,在選舉過後亦獲得特朗普公關讚賞。未來馬斯克更有機會加入特朗普的管治班子,因為特朗普早已明言倘若當選,會成立由馬斯克負責的政府效率委員會。馬斯克本人亦指出會協助特朗普削減政麼預算2萬億美元,以及減少聯邦機構數量。

特朗普早前出席有關比特幣的活動。 Donald Trump speaks at the Bitcoin 2024 event in Nashville, Tennessee, U.S., July 27, 2024. (REUTERS)