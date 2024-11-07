特朗普當選　侵粉馬斯克旗下Tesla飆近15%　身家暴增2000億元

美國總統選舉由代表共和黨﹑前總統特朗普勝出，並刺激美國股市於周三（6日）全線上揚，道指勁升逾1,500點兼創下新高。作為特朗普忠實支持者的馬斯克，旗下Tesla單日飆近15%，帶動其身家暴增逾2,000億元，鞏固其作為全球首富之位。



據福布斯億萬富豪指數顯示，受惠於美股上揚，全球首10名富豪身家於周三合共增加635億美元（約4,953億元），單是馬斯克已增加265億美元（約2,067億元）至2,903億美元，拋離全球第二富有人士﹑亞馬遜創辦人貝索斯的身家達620億美元。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

雖然全球首10大富豪於周三增加近5,000億元身家，不過再細心觀察，可以發現Facebook母公司Meta的創辦人朱克伯格，身家並無變化。至於奢侈品集團LVHM的掌門人阿爾諾，身家更減少1.6%，成為全球10大富豪中，當日唯一一名身家縮水的富豪。

作為特朗普的支持者，馬斯克在押重注後迎來大豐收。身家暴增是其一，在選舉過後亦獲得特朗普公關讚賞。未來馬斯克更有機會加入特朗普的管治班子，因為特朗普早已明言倘若當選，會成立由馬斯克負責的政府效率委員會。馬斯克本人亦指出會協助特朗普削減政麼預算2萬億美元，以及減少聯邦機構數量。

特朗普早前出席有關比特幣的活動。 Donald Trump speaks at the Bitcoin 2024 event in Nashville, Tennessee, U.S., July 27, 2024. （REUTERS）

幣圈中人身家同樣大增

除馬斯克之外，富豪榜上其他身家漲幅最大的人都來自幣圈，因為早前獲得特朗普祝福的比特幣曾升穿7.6萬美元，創下新高。加密幣交易所Coinbase聯合創辦人兼CEO Brian Armstrong淨資產飆升30%，達到110億美元。全球最大加密幣交易所幣安創始人趙長鵬淨資產在大選後增加了121億美元（943.8億元），達到527億美元（4,110.6億元）