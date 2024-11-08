烏克蘭：不設想美國或削軍援　澤連斯基：預測特朗普行動為時過早

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次當選，國際關切美國未來在俄烏戰事取態。烏克蘭外交部發言人11月7日表示，烏克蘭不設想美國有可能削減軍事援助，並歡迎現任總統拜登（Joe Biden）政府盡快盡所有努力分配援助。



圖為2024年11月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席歐洲政治共同體（EPC）峰會，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）談話。（Reuters）

另外，11月7日在匈牙利布達佩斯舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會，歐盟領袖及40多國領導人出席，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦有參加。他表示，現在預測特朗普會採取什麼行動為時過早，但認為強大的美國對歐洲有利，反之亦然。

圖為2024年11月7日，烏克蘭敖德薩（Odesa）有汽車因俄羅斯無人機攻擊受損。（Reuters）

烏克蘭外交部發言人Heorhiy Tykhyi於7日表示，不會考慮美國削減軍事援助的可能性，認為採取這樣的做法，並不符合美國的最佳利益。

他又稱，雖然有聲音認為，如果削減對烏克蘭的軍事援助，烏克蘭將被迫進行談判。但事實不存在可能性，反而會導致戰爭擴大。