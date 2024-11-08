特朗普當選｜全球前十大富豪資產日增逾5000億元

美國總統大選已塵埃落定。前總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次當選二度入主白宮，刺激美股創新高。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），全球前十大富豪身家僅在11月6日單日就暴漲640億美元（約4973億港元）。



彭博社7日報道，身家漲幅最大的是特朗普的頭號支持者，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）。特朗普勝選後，隨着特斯拉股價大升，馬斯克的個人財富增加265億美元（約2,059億港元），達到2900億美元（約2.25萬億港元）。

美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos）10月25日通過旗下媒體《華盛頓郵報》發表聲明，稱該報不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人。（Getty Images）

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和特朗普另一位支持者、甲骨文（Oracle Corp.）創辦人艾利森（Larry Ellison）身家分別躍升71億美元（約551億港元）和55億美元（約428億港元）。

今年10月，貝索斯曾表示該報不會在2024年美國總統選舉中支持任何一位總統候選人，此一打破慣例之舉及後引發爭議。作為回應，他發表一篇專欄文章為自己辯護。他認為替總統候選人背書實際上會對選民造成認知偏見，一種不獨立的觀感；而不再背書是有原則的且正確的選擇，強調傳媒要不偏不倚。

圖為2018年，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）在上海出席中國國際進口博覽會期間攝。（Getty）

其他贏家還包括微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）和鮑爾默（Steve Ballmer），谷歌創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin），以及著名股神巴菲特（Warren Buffett）。

彭博社指，這是自2012年該指數推出以來，億萬富豪個人財富的「最大單日增幅」。金融市場預計特朗普上台，將啟動放鬆監管的新時代，並實施有利於商業發展的政策，投資者認為這可能有利於股市發展，導致這群富豪們身家水漲船高。

圖為Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

2024年11月6日全球前十大富豪總身家及單日身家漲幅：

1. 馬斯克（Elon Musk） 2900億美元（+10.1%）

2. 貝索斯（Jeff Bezos） 2283億美元（+3.2%）

3. 朱克伯格（Mark Zuckerberg） 2025億美元（0%）

4. 艾莉森 （Larry Ellison） 1935億美元（+5.4%）

5. 亞諾特（Bernard Arnault） 1732億美元（-1.6%）

6. 蓋茨（Bill Gates） 1595億美元（+1.2%）

7. 佩奇（Larry Page） 1583億美元（+3.6%）

8. 布林（Sergey Brin） 1491億美元（+3.6%）

9. 巴菲特（Warren Buffett） 1478億美元（+5.4%）

10. 鮑爾默（Steve Ballmer） 1459億美元（+2%）

（資料來源：彭博社億萬富翁指數）