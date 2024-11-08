美國南卡州實驗室43猴子出逃　警方急尋猴　稱對公眾健康風險極低

美國南卡羅來納州（South Carolina）11月6日有43隻猴子從當地一間研究實驗室逃走，當地警方7日表示，出逃的猴子沒有感染任何疾病，幾乎不會對公眾造成健康風險，但建議居民鎖好門窗。



美媒11月8日報道，南卡州耶馬西（Yemassee）警察局長亞歷山大（Gregory Alexander）7日稱，當日靈長類研究機構Alpha Genesis於當地實驗室一名新員工因沒有完全關閉圍欄，而導致猴子出逃。

2024年11月6日，美國南卡羅來納州（South Carolina）有43隻猴子從當地一間研究實驗室逃走。（Getty，示意圖/非涉事猴子）

警方稱，Alpha Genesis的員工目前正密切留意出逃的猴子，並正在以熱成像攝影機進行搜尋工作，並希望以食物作誘將牠們全數帶回實驗室。

警方呼籲，當地居民鎖緊門窗，以防止猴子們進入室內，這樣猴子們就找不到藏身之處，方便他們與公司員工重新捕獲牠們。

2024年11月6日，美國南卡羅來納州（South Carolina）有43隻猴子從當地一間研究實驗室逃走。圖為涉事研究公司Alpha Genesis於2023年7月13日在社交媒體Facebook上傳的照片。（FB@Alpha Genesis，非涉事猴子）

報道稱，這已經不是Alpha Genesis旗下實驗室發生動物出逃事件。美國聯邦官員2018年曾因數十隻靈長類動物逃跑，以及猴子飼養不當等問題，對Alpha Genesis處以12,600美元（約9.7萬港元）的罰款。