巴西驚傳猴子頻遭毒殺　世衛急喊：猴痘病毒傳播與牠們無關

巴西發生多起靈長類動物遭襲擊的事件後，世界衛生組織（WHO）強調猴痘爆發與猴子無關。



世界衛生組織發言人哈里斯（Margaret Harris）9日在日內瓦對記者說：「大家需要知道的是，我們所看到的（猴痘疫情）傳播正發生在人與人之間。」

在巴西一些城市通報有猴子遭到攻擊和下毒後，哈里斯表示，不能將巴西猴痘病例激增歸咎於靈長類動物。

根據新聞網站G1報道，聖保羅州里約普雷圖（Rio Preto）的一個自然保護區在短短不到一周時間內，疑似有10隻猴子被毒死或故意傷害。救援人員和社運人士懷疑，在該地區確認三起猴痘病例後，這些猴子被毒殺並遭到攻擊。

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根據世衛組織數據，截至目前，巴西累計1700多起猴痘病例和1例死亡病例。

但哈里斯強調，猴痘之所以得其名，是因為猴痘病毒首次被發現於猴子身上，但目前猴子並非主要傳播者，而是在人與人之間傳播，因此猴子與疫情無關，呼籲民眾不該攻擊任何動物。

目前幾乎所有猴痘病例都是透過男男之間的性行為感染，世衛組織也警告不要對特定族群污名化，強調猴痘非性傳播感染疾病。哈里斯表示，一旦人們害怕自己被認定為染疫者，那他們將得不到治療，也不會採取預防措施，否則將爆發更大規模疫情。

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