普京祝賀特朗普勝選　指俄羅斯已準備好與美國對話

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得美國總統選舉的兩天之後向特朗普表示祝賀，他說，俄羅斯已準備好與美國對話。



綜合《紐約時報》和路透社報道，普京11月7日在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部會議上說，特朗普2024年夏天在美國賓夕法尼亞州巴特勒縣險遭暗殺，稱特朗普展現了「真男人」的本色。

普京進一步說，特朗普表示希望與俄羅斯改善關係並結束烏克蘭戰爭，「這點值得重視」。

他還說，他預計特朗普在第二任期將更自由行事，這表明他希望特朗普能兌現他對俄羅斯的友好言論。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

這是普京在特朗普勝選後首次對美國總統選舉發表評論。

普京說：「我非常期待我們與美國的關係最終能夠恢復，我們對此持開放態度。」

在美國總統選舉日前夕，俄羅斯官員表示並不關心美國的選舉結果，他們說在特朗普的首個任期內，美國對俄政策變得更強硬，對俄實施制裁，還向烏克蘭運送武器。

但在普京7日發表講話前，一些接近克里姆林宮人士已經試圖為莫斯科與華盛頓和解鋪路，儘管許多俄羅斯人認為美國在俄烏戰爭中對俄羅斯發動了代理人戰爭。

2018年7月16日，美國時任總統特朗普和俄羅斯總統普京在芬蘭赫爾辛基首次舉行正式峰會，特朗普首先展開右手與普京互握，表示友好。（Reuters）

俄羅斯主權財富基金負責人、普京的親密盟友德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）6日接受電話訪問時說：「眾所周知特朗普和他的團隊是非常務實的。」

他說，特朗普重回白宮將是一個機會，稱特朗普比拜登政府「更善於以解決問題方式來看待問題」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

