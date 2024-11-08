澳洲航空內陸機起飛後傳巨響 疑引擎故障 緊急折返悉尼
撰文：官祿倡
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澳洲航空（Qantas）11月8日發生航空意外，由悉尼飛往布里斯班的QF520航班內陸機，懷疑引擎發生故障，在起飛時傳出巨響，現場發生火災，濃煙四起；起飛後不久緊急折返悉尼，並安全降落。
涉事客機於當地中午12時15分起飛，機上共載有174名乘客，目前尚未接獲傷亡報告。澳航表示，初步調查涉及引擎故障，但強調沒有發生爆炸，會調查事故原因。
澳洲特別廣播服務公司（SBS）引述乘客指，飛機在起飛時就發出巨響，隨後機體發生「劇烈顫抖」，機長則告知乘客，起飛時右側引擎出現故障。
機場發言人則表示，飛機在起飛時恰逢旁邊跑道沿線草地起火，航空消防救援隊接報到場救熄。
航班動態網站Flightradar24指，該航班所用的飛機型號為波音737-800，目前已服役19年，而飛機在引擎出現異常後未有繼續行程，僅在上空環繞近1小時後改道降落原地。
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