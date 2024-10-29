澳洲總理被指致電澳航要求免費升艙　辯稱符合規定且已申報

《澳洲金融評論報》（AFR）專欄作家阿斯頓（Joe Aston）出書揭秘，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在10年間，利用職務便利要求時任澳洲航空（Qantas）行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）免費升級到商務艙；阿爾巴尼斯辯稱合規且有申報，批評作家隱瞞其澳洲自由黨背景。



路透社10月29日報道，阿爾巴尼斯在2009年至2019年期間，直接打電話給喬伊斯並獲得了至少22次航班升艙；而他在2007年至2013年擔任聯邦交通部長。

對此，阿爾巴尼斯說：「我在這方面完全透明......在從事公職期間，我的行為是正直的、處理方式是完全適當的，而且我是按照規定申報的。」

他表示只和喬伊斯進了正式談話，並說獲得的一些升艙是由澳洲工黨付款的。

2019年11月15日，澳洲總理莫里森（左一）、澳洲航空行政總裁喬伊斯（左二）和澳洲工黨領袖阿爾巴尼斯（左三），在悉尼舉行的澳洲航空慶祝倫敦至悉尼直飛航班抵達暨百年紀念活動期間合影。（Getty Images）

據報，雖然澳洲政客有義務申報受贈的航班升艙，但收受這些贈禮並不罕見，而且許多人還獲得豪華貴賓室的會籍，包括阿爾巴尼斯的兒子內森（Nathan Albanese）。而阿斯頓的書中指，這位總理可以直接打私人電話給好友喬伊斯升艙，而其他會員只能在航班有空位時獲得升艙。

然而，澳洲反對黨領袖達頓（Peter Dutton）28日表示，自己也曾獲得免費升艙，但從未主動要求，若阿爾巴尼斯任職交通部長時可以直接聯繫澳航要求升艙，會是 「一個奇怪的安排」。他亦稱不知道有其他人這麼做過。

2009年到2019年，澳洲高官阿爾巴尼斯數次致電當時的澳洲航空行政總裁喬伊斯，直接要求將其航班免費升艙。（Getty Images）

阿爾巴尼斯批評阿斯頓是想推銷自己的書，且隱瞞自己曾是自由黨高級成員Joe Hockey和Bruce Baird的職員。

去年，阿爾巴尼斯領導的中左翼工黨政府面臨偏袒澳航的指控，拒絕了卡塔爾航空公司（Qatar Airways）增加飛往澳洲航班的請求；政府表示，拒絕是因2020年卡塔爾機場迫女性乘客（含5名澳洲女性）進行脫衣搜身。