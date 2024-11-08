Levi's公司繼承人當選三藩市長 113年來首位無公職經驗市長
撰文：劉耀洋
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美國三藩市長選舉結果11月7日出爐，牛仔褲品牌服裝公司Levi's繼承人、民主黨籍候選人盧里（Daniel Lurie）擊敗同為民主黨籍的現任市長布里德（London Breed）。美媒《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）稱，他將成為三藩市113年來首位不具任何公職經驗的市長。
美國《華盛頓郵報》7日報道，盧里在最後一輪投票中，獲得56%選票，布里德則獲得近44%選票。雖然截至當地時間7日晚，仍有超過14萬張選票尚未處理，但布里德已承認落敗。
盧里在競選活動投入超過逾800萬美元（約6,200萬港元）個人資金，其母親哈斯（Mimi Haas）也為他提供另外100萬美元支援。
報道稱，三藩市暴力犯罪率低於其他大城市，但盜竊和毒品交易讓當地許多人感到不安全。盧里受訪時表示，公共安全將是其首要任務，他將嚴厲打擊上述違法行為。
他承諾透過向警員提供住房、租金補貼和兒童保育等激勵措施，增加的警隊編制，又表示將透過地理定位和腳踝監視器來追蹤毒犯，阻止他們返回被捕的社區。
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