女子香港酒吧面試疑險遭落藥　涉事加密貨幣公司新加坡合夥人丟職

新加坡傳媒11月6日報道，一間加密貨幣公司的新加坡合夥人被指在香港酒吧面試求職者時向對方落藥，他隨後遭公司解僱。女子稱，當時在店員提醒下未遭毒手並報警，她10月29日於社交平台曝光此事，並展示報案紀錄。



女子帖文指，這名合夥人曾多次主動聯繫，聲稱要介紹一份「量身定制」的工作給她，身為剛進入加密幣圈的新人，女子稱希望抓住這珍貴機會，因此答應與他會面。她稱事件發生於10月24日晚上。

女子在帖文展示報案紀錄（X）

女子在帖文展示報案紀錄（X）

二人如期會面，女子中途短暫離席前往洗手間，回座後不虞有詐，她稱飲下幾口飲料，此時酒吧待應趁男子離席接聽電話時，向她出聲提醒稱飲料遭「放東西」，女子這才警覺起來。

女子稱，她曾提議換掉「特制」飲料，但涉事男子堅持要求喝完，令她起疑，這名合夥人還企圖誘騙她前往他住的酒店。

女子稱離開酒吧時感到極度暈眩，她事後警方調取的酒吧內閉路電視紀錄後，發覺對方手法嫻熟，不似初次犯案。

圖為一間香港酒店內閉路電視紀錄截圖，涉事女子自稱遭人「落藥」，2024年10月29日在社交平台發文指控一名新加坡男子。（X）

事件引起軒然大波，與這名合夥人有關的兩家公司隨即發表聲明，其中DWF Labs表示已注意此事，雖然事件正在調查中，但公司已決定立即解除該合夥人的管理和營運職務；OpenEden則稱已解除和對方的僱傭關係。