特朗普和平方案曝光？美媒：烏克蘭20年不入北約　前線設非軍事區

美媒11月6日報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內部團隊曾就停止俄烏戰爭提出一個初步方案，雙方須凍結戰爭，在維持現狀下停火並設立非軍事區；烏克蘭須承諾至少20年內不加入北約（NATO），換取美國未來繼續向烏方提供大量武器。



美國《華爾街日報》6日引述3名知情人士稱，根據計劃，俄烏雙方停火後，前線將保持不變，意味着俄羅斯能夠維持烏克蘭20%的領土。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在位於比利時布魯塞爾的北約總部出席記者會。（Reuters）

雙方其後將在前線設立一個長1,287公里的非軍事區，惟目前還不清楚由何勢力管理非軍事區。特朗普團隊的一名顧問表示，非軍事區維和部隊不會包括美國軍隊，也不會來自美國資助的國際機構。

共和黨內部不同派系卻有不同的處理方案，被指有望成為新防長的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就主張對俄羅斯採取強硬立場；而可能出任國務卿或國家安全顧問的前駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）則或優先考慮結束戰爭，包括迫使烏克蘭對俄方作出重大讓步。

2024年9月27日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

報道指，目前特朗普似乎還沒有決定具體和平方案，因此未能肯定他會採納何種方案。