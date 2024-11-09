中國男連環殺澳洲2名性工作者囚14年　當地人：對輕判感到震驚

澳洲在2022年聖誕節發生連環謀殺案，涉案的中國籍男疑犯林曉政（Xiaozheng Lin，音譯）被控雙重謀殺罪，他早前與檢方達成認罪協議爭取減刑。法院11月7日裁決林曉政兩宗誤殺罪成，他被判囚14年。外界對判決感到嘩然，很多當地人表示對輕判感到震驚，認為判決未保護性工作者利益。



根據當地法律，每項誤殺罪最高可判囚25年。林曉政殺死2名亞洲性工作者僅判囚14年，令性工作行業人士深感不安，有性工作者組織經理Gia Green認為，輕判或令人產生誤會， 「我們不禁覺得，如果受害者們不是移民自亞洲的性工作者，量刑會更嚴厲」。

推動維多利亞州性工作合法化的前議員Fiona Patten認為法院輕判，並感到震驚。該州自2022年開始將性工作合法化，旨在讓性工作者更易舉報針對他們的犯罪行為。

法官指林曉政殺死首名性工作者後，未停止犯案與自首，反而大開殺戒再度犯案，認為他毫無悔意，因而判處他14年監禁且9年不得假釋。林曉政已服刑近兩年，最早可在7年後的2031年年底獲假釋出獄，屆時很可能會被遣送回中國。

圖為2022年12月26日與27日被控犯有二項謀殺罪的中國籍疑犯林曉政，他2024年7月與檢方達成認罪，10月28日出庭聽證會，或以認罪換取減刑。（截圖自X@cassiezervos）

根據法庭了解，林曉政持學生簽證從中國來到澳洲，在建築工地工作，但因英文欠佳尚在學習英文。期間經常與性工作者聯繫，因染上賭癮身負重債，他在今次犯案前沒有其他前科。