日本男大學生裸體陳屍公園增至6人被捕　2女疑犯拿死者信用卡購物

日本北海道10月26日有一名男大學生赤身裸體倒臥公園內，送院後確認死亡，其臉部、手臂和上半身有多處瘀傷。警方當時稱事主曾遭到多人毆打，並逮捕4名涉案人士。日媒11月7日報道，警方再逮捕2人，指2名女疑犯曾取走死者的信用卡在附近便利店購物。



警方10月表示，死者是住在千歲市的20歲大學生長谷知哉，他當時被發現時赤身裸體躺在公園的一條主要道路上，現場沒有發現他的衣物。

由於事主的死因為創傷性休克，以及身上有多處瘀傷，警方懷疑他生前遭受暴力攻擊，調閱附近車站的閉路電視後，發現事發前一晚長谷知哉遭到多人毆打。警方10月29日表示，已逮捕一名男大學生及女大學生在內的4名涉案人士。

日本放送協會（NHK）和日本共同網7日報道，警方後來根據疑犯的口供，在札幌的一條河流中發現死者的衣服和物品，並再逮捕2名涉案人士。

北海道警方透露最新調查指，長谷知哉與6名疑犯之中的其中3人並不認識，在事發時是首次見面。

疑犯、死者女友八木原亞麻及其朋友川村葉音在4名男疑犯毆打長谷知哉時，拿走其信用卡，並到案發公園附近的便利店購物，期間就留下事主被另外4人襲擊。

2024年10月26日，日本北海道一名男大學生赤身裸體陳屍公園內，警方稱死者生前曾遭到多人毆打。圖為兩名涉案女疑犯。（HTB影片截圖）

目前北海道警方仍然在調查案件的細節。