印度男為贏打賭「坐在已點燃煙花炮上」　朋友眼前「爆屁股」慘死

印度班加羅爾一名男子在排燈節（Diwali）當晚和朋友喝酒助興。



他在朋友慫恿下，接受挑戰坐在一盒點燃的煙花上，導致爆炸時身受重傷，最終不幸身亡。

據《獨立報》（The Independent）報道，這起事件發生在10月31日。

印度一名男子在朋友慫恿下，挑戰坐在點燃的煙花炮上，最終重傷身亡。（X@RealBababanaras）

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當天32歲的沙巴瑞什（Shabarish）和6個朋友一起喝酒慶祝排燈節，朋友提議，如果他敢坐在點燃的煙花盒上，就送他一台電動三輪車。

事發經過的影片在社群媒體上瘋傳，影片中可以看到，煙花點燃爆炸後，沙巴瑞什瞬間倒在地，隨後被送往醫院急救。

沙巴瑞什的臀部、腹部和大腿都嚴重燒傷，最後因傷勢過重在11月2日不治身亡。

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沙巴瑞什的母親維賈雅（Vijaya）表示，沙巴瑞什的朋友告訴她，兒子是放煙花時不慎燒傷，因為她也不知道詳細情況，只是趕緊跟女兒趕到醫院探視兒子。

維賈雅一直到兒子過世後，才從監視器畫面中得知完整經過，也才知道兒子的朋友刻意隱瞞了真相。

班加羅爾副警察局長賈加拉薩（Lokesh Jagalasar）表示，警方已經以「過失致死罪」逮捕6名涉案的朋友。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】